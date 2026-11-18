Il caro immobili colpisce anche gli asili nido. Nelle zone centrali e semicentrali di Milano i gestori fanno i conti con canoni di locazione sempre più difficili da sostenere. Se il proprietario decide di vendere e propone al gestore di acquistare i locali, in centro il prezzo richiesto può arrivare, in alcuni casi, a tre o quattro milioni di euro. Quando restare nella propria sede diventa economicamente insostenibile, i nidi rischiano di doversi trasferire in periferia o cessare l’attività. A lanciare l’allarme è Assonidi, associazione asili nido e scuole dell’infanzia privati che aderisce a Confcommercio Milano. Ogni chiusura «riduce i posti disponibili e impoverisce la varietà dei progetti pedagogici tra i quali le famiglie possono scegliere - sottolinea - . Si perde anche una parte dell’offerta di servizi che i nidi privati affiancano a quelli comunali, con orari di ingresso e uscita spesso più flessibili e calendari che, in alcuni casi, prevedono l’apertura anche durante le pause del calendario educativo comunale. Per chi lavora su turni, ha orari poco prevedibili o deve fare i conti con lunghi spostamenti, poter contare su questa flessibilità può fare la differenza nella scelta del nido». I nidi privati «non rappresentano soltanto un’alternativa al servizio pubblico, ma sono una componente strutturale e contribuiscono alla disponibilità complessiva di posti, alla conciliazione tra famiglia e lavoro, alla libertà di scelta educativa e all’attrattività dei quartieri». Assonidi chiede al Comune di aprire un confronto con i gestori per individuare i quartieri più esposti e verificare la disponibilità di immobili pubblici da destinare ai servizi per l’infanzia con canoni sostenibili. L’obiettivo è avviare una riflessione più ampia sulla sostenibilità e sulla distribuzione territoriale dei servizi educativi, riconoscendo il valore sociale e di interesse pubblico dell’offerta privata, complementare a quella comunale. «Occorre trovare soluzioni prima che la scadenza di un contratto d’affitto o la vendita dei locali privi un quartiere di un servizio educativo» avverte.