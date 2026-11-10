Il funerale show del pregiudicato chiudono pure il mercato di Ballarò

Motorini che sfrecciano tra le strade del centro storico, petardi, fuochi d’artificio e saracinesche abbassate. Le immagini del funerale di Emanuele Rubino, celebrato ieri a Palermo, hanno riacceso il dibattito sulla presenza della criminalità nel cuore della città e sulle manifestazioni pubbliche che finiscono per trasformarsi in occasioni di ostentazione e intimidazione. Una vicenda che ha suscitato polemiche e interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico in una delle aree più frequentate del capoluogo siciliano.

Le esequie di Rubino nel cuore di Palermo

Il corteo funebre, accompagnato da decine di scooter e da numerose persone, ha attraversato via Maqueda in direzione del mercato storico di Ballarò. Un passaggio che non è passato inosservato. Petardi e fuochi d’artificio hanno accompagnato il percorso, mentre diversi commercianti hanno abbassato le saracinesche delle proprie attività in segno di lutto. Una scena che ha colpito residenti e turisti, presenti in una delle principali arterie del centro storico, quotidianamente attraversata da migliaia di persone.

A rendere particolarmente delicata la vicenda è il profilo giudiziario del defunto. Rubino, 33 anni, era morto nei giorni scorsi mentre si trovava agli arresti domiciliari per motivi di salute. Il suo nome era legato a episodi di cronaca, avvenuti proprio nell’area di Ballarò. Era stato condannato a dodici anni di reclusione per il tentato omicidio di Yusupha Susso, giovane studente gambiano raggiunto da un colpo di pistola alla testa nell’aprile del 2016, dopo una lite in via Maqueda. A questo si aggiungono le condanne per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di commercianti stranieri della zona di Ballarò.

Le immagini del funerale hanno così riportato al centro dell’attenzione il tema del rapporto tra criminalità, territorio e controllo degli spazi pubblici. Non soltanto una questione di ordine pubblico, ma anche un problema che riguarda la percezione di sicurezza di chi vive e lavora quotidianamente nel quartiere.

Durissima la reazione del sindaco Roberto Lagalla. Il primo cittadino ha ribadito che il diritto dei familiari e dei conoscenti a dare l’ultimo saluto a una persona scomparsa non è in discussione. Il problema, secondo il sindaco, riguarda le modalità con cui il corteo si è svolto e le conseguenze sulla vita della città. Il cordoglio, ha sottolineato, non può trasformarsi in una manifestazione capace di condizionare residenti, commercianti e visitatori, né può tradursi in comportamenti che incidono sulla fruibilità degli spazi pubblici. Lagalla ha inoltre precisato che il corteo era stato segnalato dal presidio della Polizia municipale presente ai Quattro Canti, consentendo un intervento per impedirne il proseguimento in quella direzione. Un passaggio che apre anche una riflessione sull’efficacia dei dispositivi di controllo e sulla necessità di garantire il rispetto delle regole durante manifestazioni che attraversano zone particolarmente sensibili del centro cittadino. L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha espresso perplessità: “Che un intero mercato rionale – quello di Ballarò – che per storia e tradizione esprime un forte senso di comunità, cessi le proprie attività in occasione dei funerali di un uomo di poco più di trent’anni (pur sempre un essere umano!), giudicato colpevole di tentato omicidio ed estorsione aggravata, non può lasciarci solo perplessi. Deve accendere una riflessione e muovere ad una assunzione di responsabilità delle antiche e nuove ferite sociali di questa nostra Città”