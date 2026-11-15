Le buone notizie Michelin per i ristoranti lombardi

Diciamoci la verità: non è stata una grande edizione della Michelin la 2027 celebrata giovedì a Piacenza. Non per l’Italia, retrocessa nel numero di tristellati da 15 a 13. E nemmeno per la Lombardia, con la speranza di un nuovo «tre macaron» ancora una volta frustrata e con pochi sorrisi. La nostra regione ha guadagnato tre stelle ma ne ha perse otto: Esplanade a Desenzano del Garda, Il Fagiano a Fasano del Garda, La Coldana a Lodi e i Castagni a Vigevano per scelta dei curatori e Lido 84 a Gardone Riviera, Impronte a Bergamo, Sedicesimo Secolo a Orzinuovi e Il Circolino a Monza per chiusura. Insomma, il bilancio è di -5. Ma per fortuna c’è stata anche qualche buona notizia. Vediamone sette.

Autem* (Milano)

Prende la sua prima stella il ristorante in Porta Romana del toscanaccio Luca Natalini, trovando finalmente quel riconoscimento che a mio avviso merita fin dall’apertura nel 2023. Natalini scrive la sua cucina (e i menu) a mano, ogni giorno. Appena 14 coperti e la chicca della pasta in bianco, solo apparentemente semplice. In via Serviliano Lattuada, 2.

Casa Romano (Alzano Lombardo)

Bella storia quella di questo ristorante nella provincia bergamasca, che prende la sua prima stella grazie al lavoro del trentenne Luca Adobati, che ha spinto lo storico ristorante di famiglia a un livella superiore celebrando il nome del nonno a cui è dedicata l’insegna.

Téa del Kosmo (Livigno)

Terza stella lombarda a uno dei più alti ristoranti in Italia: a 1.816 metri i limiti sono tanti ma Michele Talarico ha fatto dell’ambiente alpino il cuore di una ricerca gastronomica personale, coraggiosa e tutt’altro che convenzionale.

Verso Capitaneo (Milano)

Ha già due stelle (strameritate) il locale in Duomo dei fratelli pugliesi Mario e Remo Capitaneo, che a Piacenza è però entrato nella limitatissima selezione Passione Dessert per la cura della sezione dolce del menu. Giusto a questo punto citare un piatto: Cioccolato affumicato, zucca e chinotto di Savona.

Iyo Kaiseki (Milano)

Questo locale incastrato tra i grattacieli di Porta Nuova, il secondo stellato di Claudio Liu dopo Iyo Restaurant, spicca per il fatto di aver conservato la stella malgrado il cambio di chef, cosa tutt’altro che scontata secondo le logiche Michelin. Via Katsumi Soga, ecco Yasumi Yamasaki ma la qualità dell’insegna è rimasta intatta. Anzi...

Grow Restaurant (Albiate)

Mi piace segnalare la conferma della stella per questo ristorante nel cuore della Brianza, guidato dai fratelli Vergine, Matteo in cucina e Riccardo in sala e cantina. Essere nel Gotha della ristorazione italiana facendo una cucina ancestrale di caccia, di pesca e di orto a pochi chilometri dalla metropoli è una vera impresa.

Abba (Milano)

E mi piace infine constatare la conferma della stella per il ristorante del pugliese Fabio Abbattista che in una zona tutt’altro che agevole di Milano (Certosa District, via Varesina 177) seduce con una cucina tecnica ed elegante, di memoria e futuro, con un tocco piacevolmente discreto.