Le famiglie sospese bussano in Comune ma Sala non apre: “Noi uniche vittime”

«Voi archiviati, noi ancora condannati». Recita così lo striscione appeso dal Comitato Famiglie sospese davanti alla sede del Comune, per la protesta contro il blocco delle case e dei cantieri coinvolti nell’inchiesta urbanistica avviata dalla Procura. Da circa una settimana, il comitato occupata per portesta il cantiere di via Baldinucci con predidi notturni, ogni sera dalle 22 alle 2. Da qui l’idea: «Siamo venuti noi a prendere il sindaco per fargli capire cosa significa avere oltre 100 cantieri bloccati in città: non solamente un danno per le famiglie coinvolte ma una ferita aperta per tutti i quartieri» ha sottolineato Filippo Borsellino, portavoce del comitato che riunisce 4.500 famiglie. ma il isndcao ieri non li ha ricevuti.

Otto le sentenze che hanno dato torto all’accusa, a cui si è aggiunta la richiesta di archiviazione da parte della Procura. «Per noi è l’ennesima beffa, puntiamo a essere gli unici condannati in questo dramma dell’urbanistica» commenta amareggiato. Secondo il comitato, la corresponsabilità si articola a livello «locale, nazionale e di giustizia: locale perché non può essere che gli uffici comunali non rilascino alcun titolo edilizio. Nazionale perché non è possibile che abbiamo una legge urbanistica del 1942, e appunto anche della giustizia, perché un’accusa che dopo aver perso otto sentenze su otto continua a fare ricorsi, non mi sembra una cosa che cerchi giustizia, ma che si stia accanendo contro di noi».

Sono 14 i cantieri per cui il sindaco il 6 gennaio avveva assicurato una soluzione vicina, ma ancora nulla si è mosso. Cosa manca? Una firma di una qualche funzionario degli uffici di via Sile. Settimana scorsa sono state archiviate per giunta le posizioni del sindaco, dell’ex assessore Giancarlo Tancredi, dell’architetto Stefano Boeri e del ceo di Coima Manfredi Catella, dal filone dlel’inchiesta sulla presunta corruzione. Solo due giorni fa Sala è tornato sulla questione: «Pensiamo alla giusta recriminazione delle famiglie sospese su cui cerchiamo di dare qualche risposta, ma ci muoviamo un po’ come sulle uova» . Sulle soluzioni da dare alle famiglie sospese «stiamo vedendo con la vicesindaco Scavuzzo e spero a breve di riuscire ad avere risposte un po’ più solide».

Per Silvia Sardone, candidata sindaca della Lega è «impensabile che ci siano cittadini milanesi che continuano a pagare un mutuo per una casa che non hanno e non vedono neanche crescere davanti ai loro occhi. Bisogna dare una risposta». Daniele Nahum, consigliere comunale (Azione) ha promesso «di impegnarsi a chiedere al sindaco, ogni giorno, di mettere queste firme». «Un patto bipartisan per aiutarli» è la proposta del capogruppo del Pd di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. «Si chiede al sindaco perchè tutte le operazioni che potevano essere sbloccate non lo sono ancora. E tutto ciò sulla pelle dei cittadini» attacca Mariangela Padalino (Noi Moderati). Alessandro De Chirico (Fi): «Sono qui perchè con la richiesta di archiviazione penso che possa esserci una speranza in più che qualcosa possa smuoversi in fretta».