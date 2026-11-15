L'eclettico Costantino Nivola in Triennale 90 anni dopo

Di questo ritorno a casa di Costantino Nivola in Triennale è bello tutto, a cominciare dal titolo della mostra: «Costantino Nivola. Scolpire il vento» (fino al 14 febbraio). La cura di Cecilia Alemani e l’allestimento di Alessandro Floris hanno fatto il resto: è un ritorno simbolico per l’artista sardo (nato a Orani, in provincia di Nuoro, nel 1911 e morto a New York nel 1988) che proprio a Milano, novant’anni fa, partecipò alla sesta Triennale realizzando un imponente murale. Nivola (figura ancora poco nota in Italia, rispetto alla fama in America) si distingue per una straordinaria complessità espressiva. Grafico agli esordi per Olivetti, pittore, disegnatore e scultore, ha dedicato gran parte della propria ricerca all’arte pubblica.

La mostra ripercorre questa sua eclettica parabola attraverso duecento opere, che ne evidenziano il pragmatismo dell’azione e la radicalità del pensiero. Soprattutto, l’idea che l’arte dovesse essere vissuta nella quotidianità. Non si poteva non iniziare dalle radici sarde dell’artista (ci sono sue originali vedute di Orani) per poi passare alla successiva formazione all’ISIA di Monza (all’epoca una fucina di talenti). C’è poi il passaggio in America «da immigrato» (come recita il titolo di uno dei suoi primi dipinti in mostra): nel ’39 Costantino Nivola, che nel frattempo si era sposato con Ruth Guggenheim (geniale creatrice di gioielli-scultura esposti in mostra), fu costretto a fuggire dall’Italia a causa delle leggi razziali. A New York inventa un modo tutto suo di fare scultura: crea figure femminili solenni plasmate in marmo, bronzo, terracotta con forme morbide e, in contrasto, figure maschili dalle forme spigolose e cubiste. La sala centrale in Triennale permette di passeggiare tra queste sue opere e la visione circolare dei lavori è fondamentale per coglierne il fascino.

Il percorso passa anche dall’impegno politico di Nivola, strenuo antifascista: è toccante, tra le tante opere, il modellino del monumento (mai realizzato) per Ales, il paese natale di Antonio Gramsci.