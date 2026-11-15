Martesana, 60 anni nel nome della dolcezza

Sessant’anni di dolcezza. Che verranno festeggiati adeguatamente, il prossimo 19 dicembre, nella sede in via Cagliero 14. Qui, a due passi dal Naviglio della Martesana, nel 1966 nacque la pasticceria che ne prese il nome, Martesana, per iniziativa di Vincenzo, detto Enzo, Santoro, giovanissimo imprenditore della pasticceria giunto dalla Puglia a Milano in cerca di fortuna e in breve tempo diventato un punto di riferimento della pasticceria cittadina, soprattutto per il lavoro sui lievitati. È morto nel dicembre 2024, a 72 anni, in seguito a un malore improvviso ma la sua insegna continua a vivere, anzi a prosperare: oggi conta quattro altre sedi a Milano oltre alla casa madre, più una a Como.

Il prodotto che ha reso nota l’insegna è il panettone. Si può senza dubbio sostenere che Santoro e i suoi collaboratori abbiano anticipato la tendenza di interpretare il grande lievitato natalizio con ingredienti di elevata qualità e una grande cura nella lavorazione. La stessa attenzione viene posta alle colombe e alle veneziane. Martesana dichiara di custodire un lievito madre con oltre cinquant’anni di vita. Alla produzione tradizionale si affiancano torte, mignon, praline, biscotti, croissant al doppio lievito, maritozzi e pasticciotti salentini. Anche la pasticceria salata ha un ruolo nell’assortimento.

Due creazioni in particolare raccontano bene la casa: la Torta Martesana a base di torta Paradiso bagnata al maraschino, due strati di crema pasticcera e finitura con granella di pan di Spagna; e il Panetùn de l’Enzo, incontro tra panettone e Sacher, con cioccolato fondente e albicocche, presenti sia candite sia in confettura. È una ricetta di Vincenzo Santoro.

Oggi Martesana è un gruppo di cui nel 2021 Mega Holding, Eagle Capital e altri soci finanziari hanno acquisito la maggioranza attraverso un’operazione accompagnata da un aumento di capitale che ne ha permesso l’espansione. Un ottimo (e dolcissimo) modo per entrare nella terza età.