Meloni visita l’Eicma: “Racconta il made in Italy”

«Il settore delle due ruote è un pezzo del racconto del Made in Italy, perché l’Italia chiaramente è tra i principali produttori, tra quelli più apprezzati. E’ giusto che una fiera, che rappresenta e racconta questo mondo, si svolga in Italia. E devo fare i miei complimenti perché quest’anno Eicma raggiunge numeri estremamente importanti che non si erano mai visti. Quindi continua a crescere e a migliorarsi». La premia Giorgia Meloni arriva alla Fiera di Rho tra gli stand del Salone internazionale del Ciclo e Motocliclo che chiude domani, e fa il giusto «spot» al mondo delle due ruote e ad una rassegna che è ormai arrivata alla sua 83ma edizione ed è un punto di riferimento mondiale indiscusso sia per marchi ed imprese che espongono sia per gli appassionati: «Vale la pena venire qui- spiega la premier- per portare l’attenzione delle istituzioni a un mondo che ci regala grandi soddisfazioni». Ad accoglierla l’ad di Eicma, Paolo Magri, il presidente, Pietro Meda, i presidenti di Ice, Matteo Zoppas, e di Confindustria Ancma, Mariano Roman. Un bagno di folla, tra appalusi e strette di mano con visite agli stand di Ducati, Piaggio e Aprilia, fermandosi anche presso quelli dell’Esercito e delle forze dell’ordine. «Ringraziamo la presidente Giorgia Meloni per essere qui- sottolinea il presidente della Fondazione Fiera di Milano Giovanni BozzettiLa sua presenza testimonia l’attenzione del Governo verso un settore strategico per il nostro Paese e il riconoscimento del ruolo delle fiere come vetrina del Made in Italy e strumento concreto per sostenere le imprese sui mercati internazionali. Qui aziende e produttori italiani e stranieri presentano nuove tecnologie, si confrontano e sviluppano relazioni e opportunità commerciali. É questa la forza di Eicma e del sistema fieristico milanese: trasformare innovazione, competenze e passione in occasioni di crescita per il Paese» L’edizione di quest’anno si «allarga» su oltre dieci padiglioni e oltre 300.000 metri quadrati di superficie con 2.120 marchi provenienti da tutto il mondo presenti: si tratta dell’edizione più grande di sempre da quando la manifestazione si svolge a Fiera Milano Rho. Un appuntamento di riferimento per il settore motociclistico mondiale che vede quest’anno la partecipazione di 754 espositori da 52 Paesi.Un viaggio nel Paese delle meraviglie per chi ama moto e «dintorni» e sogna solo in momento di mettersi in sella, crisi e prezzi dei carburanti permettendo, E c’è chi, tra un applauso e un selfie chiede aiuto a presidente del Consiglio: «Ci stiamo lavorando- risponde Meloni- Su poche cose lavoro come su questo...».