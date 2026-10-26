Mestre, furiosa rissa tra spacciatori: volano anche i monopattini. Blitz della polizia, identificati in 180

Ennesimo episodio di violenza e degrado nel cuore di Mestre, zona purtroppo divenuta teatro di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di risse tra pusher. L’ultima ha avuto luogo nella serata di mercoledì scorso, quando gruppi di spacciatori si sono affrontati arrivando addirittura a utilizzare i monopattini come armi.

Ciò ha portato a un controllo più approfondito delle forze dell’ordine, inviate dal questore per effettuare un servizio straordinario. Gli uomini in divisa stanno facendo il possibile per contrastare questi fenomeni di inciviltà e illegalità, ma il sentore comune è che si sia ormai andati troppo oltre.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il violento scontro andato in scena mercoledì 21 ottobre ha interessato via Allegri e via Poerio, oltre alla zona ex Barche. Gruppi avversari – a quanto pare tutti molto giovani – si sono affrontati con estrema violenza, dando origine a una furiosa rissa. Nella concitazione degli scontri, tra botte e grida, qualcuno è addirittura arrivato a lanciare dei monopattini.

Esasperati, i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine. A quanto pare si tratta ormai di scene viste e riviste. I protagonisti dei disordini sono giovani spacciatori che da tempo infestano la zona, aggirandosi nei pressi di piazza Barche. Spacciano in bicicletta, o in monopattino. Ogni tanto qualcuno viene fermato e identificato, ma immancabilmente, passato poco tempo, torna al suo posto.

A seguito di questo ennesimo brutto episodio – durante il quale uno dei ragazzi sarebbe rimasto ferito a terra – il questore Antonio Sbordone ha disposto un controllo straordinario da parte delle autorità. Il blitz delle forze dell’ordine si è svolto il giorno successivo. L’operazione ha portato all’identificazione di oltre 180 soggetti, tra i quali si contano circa 50 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 23 anni. A quanto pare un nordafricano, trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, è stato portato in questura per accertamenti.