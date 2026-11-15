Negli oratori più ragazzi stranieri. Ma diminuiscono gli adolescenti

«In un pomeriggio qualunque un ragazzino di dodici anni spinge il cancello di un oratorio, chiede un pallone e comincia a giocare. Nessuno gli chiede un modulo o una quota, né in che cosa crede. Prima di sera qualcuno avrà imparato il suo nome. Tra qualche anno, forse, sarà lui ad aprire quel cancello a un altro». Il senso dell’oratorio è sintetizzato da Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile della CEI, ieri, in Regione, all’evento «Oratorio bene comune» promosso dagli Oratori lombardi. L’occasione data dal 25° anniversario della legge regionale 22 del 2001, con la quale la Lombardia ha riconosciuto le parrocchie e gli oratori lombardi come interlocutori delle politiche educative e sociali regionali. «Questa frase - ha ricordato Pincerato - compare nella legge regionale, ne è l’anima. La Regione ha riconosciuto la funzione educativa e sociale svolta dagli oratori. E la parola che pesa di più nella legge è spontaneamente riferita al presentarsi dei ragazzi e al loro trovare il cancello aperto».

In Lombardia si contano 2.300 oratori, pari al 40% del totale nazionale. In un anno un oratorio coinvolge in media 184 persone dai 6 ai 30 anni: metà di loro hanno tra i 6 e i 12 anni (il 49% sono maschi, il 51% femmine). Questo uno dei dati emersi dall’ascolto di 340 parrocchie delle dieci Diocesi lombarde e di quelle di Novara e Tortona. Nel 93% di questi sono presenti bambini o ragazzi di origine straniera mentre si evidenzia un calo degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni. Il 22% dei ragazzi lombardi tra i 14 e i 17 anni frequenta regolarmente l’oratorio, con una diminuzione di 4 punti percentuali rispetto al 2016, quando era stata pubblicata un’analoga ricerca. Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali del presidente Fontana - intervenuto con un videomessaggio -, di Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, di Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega a Sport e Giovani, e di mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e presidente della Conferenza Episcopale Lombarda. Sono stati anticipati i risultati di un’indagine Ipsos Doxa che verrà pubblicata nel 2027: «Il bisogno dei giovani oggi è principalmente relazionale. Crescono ansie, incertezze e paura del futuro, mentre emerge una forte richiesta di adulti capaci di ascoltare, comprendere e accompagnare». E Picchi ha evidenziato che «nel suo mandato i finanziamenti alle attività giovanili degli oratori sono cresciuti da 500mila a 5milioni di euro». L’arcivescono Delpini ha ricordato che l’oratorio c’è: «Non è come era una volta, ma c’è. La comunità cristiana di Lombardia tiene aperti il cortile e il cuore. I vescovi delle Diocesi hanno ribadito l’apprezzamento per questo tesoro così prezioso e così tipico che caratterizza le nostre Chiese e per il quale si investono persone, risorse, riflessioni». Delpini si è poi domandato «come sarà cristiano l’oratorio in futuro, cioè capace di aiutare ciascuno a vivere la vita come vocazione? Come sarà la regia dell’oratorio senza la presenza capillare dei preti? Come sarà accogliente l’oratorio radicato in un contesto multiculturale?».