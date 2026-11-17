«La generosità fa meno notizia ma ad ogni ora si fermano qui davanti 4-5 persone in auto, aprono il baule e scaricano cibo confezionato, giocattoli». Ed è un’ottima notizia, anche se in una realtà come il «Pane Quotidiano», che distribuisce 4.500 pacchi alimentari al giorno tra le sedi di viale Monza e viale Toscana, per un totale di 1 milione 370mila all’anno solo nel 2025, le risorse non sono mai abbastanza. E Maurizio Ferrario, consigliere del cda, spiega che l’associazione punta ad aprire un terzo polo per coprire «ad esempio la zona di San Siro». In viale Toscana il Pane Quotidiano sta registrando un lieve calo di passaggi negli ultimi mesi ma non si traduce purtroppo con un calo dell’emergenza povertà, «crediamo dipenda dal fatto che sono nate altre realtà solidali». Il bilancio chiuderà più o meno ai livelli dell’anno scorso. Anche l’identikit di chi si mette in fila ogni giorno tra le ore 9 circa a mezzogiorno non è cambiato: l’80% dei beneficiari e straniero e il 20% italiano. Tra gli italiani, «sopratutto pensionati». Il sabato mattina aumenta la quota di lavoratori e la presenza di bambini, perchè non vanno a scuola e la regola è un pacco a testa, una mamma con due figli può portare a casa tre buste, con riso o pasta, tonno o olio, dolce o yogurt, verdura, il contenuto varia a seconda delle disponibilità (soprattutto eccedenze alimentari o cibi vicini alla scadenza donati da ristoranti, aziende, supermercati). Il valore medio è di 15 euro ma viene consegnato gratis a tutti e «cerchiamo il più possibile di offrire una dieta bilanciata» riferisce Ferrario. L’appello è a donare alimenti, fare offerte (anche per concretizzare la terza sede), giocattoli (anche usati) specie in vista del Natale. Il 24 e il 25 dicembre sarà allestito un corner per i bimbi.

La sede del Pane Quotidiano di viale Toscana che l’associazione ha in comodato dal Comune per 90 anni confina con l’avveniristico campus dell’università Bocconi disegnato da Sanaa. Sembra stridere con le code di 30-40 minuti per portare a casa il pacco alimentare. Racconta Ferrario che «abbiamo stretto una bella collaborazione con la Bocconi, ogni pomeriggio ci manda 6-7 studenti che devono scontare qualche punizione. E la cosa bella è che poi tanti conoscono la realtà e decidono di proseguire come volontari». E l’associazione può contare su esercito di 250 volontari. Da un paio di anni ha attivato anche la consegna dei pacchi a domicilio per persone invalide al 100%, per ora sono circa 500 i beneficiari.

Ieri mattina ha visitato la sede di viale Toscana anche il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, proposto da Forza Italia come candidato sindaco del centrodestra. Ha esposto a Ferrario l’idea di installare distributori automatici per la distribuzione gratuita del pane in diversi punti della città, sul modello di Dubai. Se entrerà a Palazzo Marino sarà uno degli obiettivi. Ed è convinto che anche il Comune possa «favorire il coinvolgimento di un maggior numero di aziende, così da rafforzare il sostegno alle attività di Pane Quotidiano». Perego sottolinea che la sinistra spinge per la patrimoniale o una tassa sui «super ricchi» ma «sono convinto che i privati, coinvolti su progetti specifici, sarebbero pronti a dare il proprio contributo alla città».

A proposito della tassa sui super ricchi promossa dalla segretaria Pd Elly Schlein e «sponsorizzata» dai candidati alle primarie Mario Calabresi e Pierfrancesco Majorino, il sindaco Beppe Sala è più prudente: «Esprimerò un giudizio nel momento in cui capirò cosa vuol dire, nessuno credo sia contrario di principio, il tema è come viene formulata».