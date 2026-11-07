Parma, furto in casa Touré mentre giocava la partita: rubati beni per oltre 500mila euro

Una serata che doveva soltanto essere di festa ma che è stata rovinata il giorno successivo dall’amara scoperta nella sua abitazione. Il calciatore ivoriano El Bilal Touré, attaccante del Parma, ha subito il furto di orologi e gioielli nella serata di lunedì 2 novembre mentre era impegnato a Bergamo, con la squadra, nella vittoriosa trasferta vinta 3-0.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, il valore della roba trafugata sarebbe superiore a mezzo milione di euro: specialmente gli orologi del calciatore sono gli oggetti ad essere più costosi visto che parliamo di Rolex e Cartier. La scoperta è stata fatta nella mattinata di martedì 3 novembre visto che la sera precedente, Touré è rimasto con la squadra al Centro sportivo di Collecchio.

Aperte le indagini

I ladri, conoscendo probabilmente le abitudini del calciatore, hanno avuto tutto il tempo di introdursi in casa e rubare i preziosi. La villa dove vive l’ivoriano si trova nella località di Mariano, piccola frazione del Comune di Parma. Dopo la denuncia, gli inquirenti sono a lavoro per provare a risalire a chi abbia commesso il furto. Secondo le prime ricostruzioni della Gazzetta di Parma, si tratterebbe di ladri professionisti che avrebbero forzato l’ingresso della casa con calma, avere il tempo di agire e cancellare le loro tracce.

Una lunga lista di furti

Per ora non ci sono testimoni ma potrebbero risultare determinanti i filmati delle telecamere di zona. Quanto capitato a Touré non è che l’ultimo caso di quanto accade, molto spesso, ai calciatori professionisti della nostra Serie A. Ricordiamo, ad esempio, quanto avvenuto al difensore dell’Inter Alessandro Bastoni quando l’anno scorso, sempre in questo periodo, ha subìto un furto simile da mezzo milione di euro nella sua villa in provincia di Bergamo. Più di recente (fine ottobre), anche l’attaccante del Napoli, Alisson Santos, è stato vittima di un furto nella sua abitazione a Giugliano: Rolex, collana d’oro e un’autovettura Bmw sono stati rubati da una banda di ladri ma poi la macchina, grazie al Gps, è stata ritrovata. In questo caso i malviventi si sono introdotti nell’abitazione mentre Santos e la moglie dormivano, in piena notte.