Paura a Brescia, tende una trappola alla sua vittima, la accoltella e la rapina: espulso un 22enne pakistano

Si torna a parlare di sicurezza urbana e del preoccupante aumento di episodi violenti ai danni dei cittadini. L’ennesimo esempio dello stato in cui versano le strade italiane arriva da Brescia, dove un cittadino straniero di nazionalità pakistana aveva messo a punto una vera e propria tecnica per rapinare la sua vittima.

L’inasprimento del quadro normativo in materia di sicurezza pubblica voluto dall’attuale governo ha consentito alle autorità locali di prendere i dovuti provvedimenti. La questura di Brescia, infatti, si è subito attivata per espellere il pericoloso soggetto dal territorio nazionale.

Stando alle notizie riportate, i fatti risalgono allo scorso ottobre. Agendo insieme ad alcuni complici – ancora da identificare – il 22enne pakistano aveva messo a punto un piano per commettere una rapina, che consisteva nel chiamare la vittima, facendosi dire dove avrebbe potuto incontrarla, raggiungerla insieme al branco e infine aggredirla, facendosi consegnare tutto ciò che aveva. Entrando nello specifico, durante il colpo, la vittima sarebbe stata anche accoltellata, riportando ferite agli altri. In quella circostanza, l’extracomunitario è riuscito a farsi consegnare smartphone e denaro.

Le indagini condotte dagli inquirenti hanno infine portato all’identificazione e all’arresto del 22enne, raggiunto nel piazzale della stazione ferroviaria. Il giovane è risultato essere, tra l’altro, un senza fissa dimora. Al momento del fermo, gli agenti lo hanno perquisito, trovandolo in possesso tre cellulari.

Arrestato per rapina, il 22enne ha visto revocato il proprio permesso di soggiorno. Nei suoi confronti è stato emanato un provvedimento di espulsione.