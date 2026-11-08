E basta con l’antifascismo da usare come un randello sulla testa di chi non la pensa come vuole la sinistra. Lasciate stare i ragazzi. Almeno loro che si sono fatti le elezioni ed eletto i loro candidati. È la democrazia, bellezza. Ma per i progressisti il manicheismo è una religione e a chi vota sbagliato vanno tolte parola e spazio. Come se l’antifascismo militante degli Anni di piombo non avesse già fatto abbastanza danni e morti. E non è detto che le tragedie, vista l’aria che tira, si ripresentino soltanto in forma di farsa. A questo è venuto da pensare a leggere (non certo nei giornali di sinistra) della lettera di alcuni professori del Cremona-Zappa (liceo scientifico e istituto tecnico economico) dopo l’elezione di un rappresentante della lista «Avanti Zappa». È un militante di Blocco studentesco, organizzazione giovanile che si richiama a Casa Pound, hanno levato alto il loro strepito di dolore gridando allo sfregio della democrazia: proprio loro che a qualcuno vogliono tappare la bocca e ridisegnare la testa, chiedendo alla dirigente scolastica Ornella Trimarchi di ripristinare l’ordine. «Noi non c’entriamo nulla con la politica», hanno risposto i ragazzi di «Avanti Zappa» a cui hanno rovinato la gioia di avere un rappresentante nell’organo solitamente monopolizzato dal liceo. E che, passasse l’epurazione, diventerebbe guarda caso quello del collettivo La Locomotiva, parecchio attivo. Legittimamente, perché è auspicabile che i ragazzi si impegnino per una scuola che garantisca loro un futuro. Rispettando però la libertà altrui di pensarla come vuole. E di raccogliere i voti che merita, con buona pace di quei prof che ancora una volta hanno dimostrato come la scuola abbia bisogno di fondi, ma soprattutto di buoni maestri. Non cattivi.
il commento
Quei maestri sinistri e la lezione dei ragazzi
Lasciate stare i ragazzi. Almeno loro che si sono fatti le elezioni ed eletto i loro candidati. È la democrazia, bellezza