Riaperto il cold case di Sanua. “Indagare ancora sull’omicidio”

La famiglia di Pietro Sanua ce l’ha fatta. Sarà riaperto il caso dell’omicidio dell’ambulante e sindacalista che, dopo essere stato colpito mentre era alla guida del suo furgone a Corsico, si accasciò sopra suo figlio Lorenzo, morendo tra le sue braccia. Era il 4 febbraio 1995. La gip Patrizia Nobile non si è accontentata di archiviare l’indagine dell’ex procuratrice aggiunta Alessandra Dolci, e ha ordinato agli inquirenti di sviscerare le piste individuate dai legali dei familiari, gli avvocati Guido Salvini, Nicola Brigida e Fabio Repici.

Il mandante dell’omicidio sarebbe stato Gaetano Suraci: uno «'ndranghetista sfegatato», per dirla con le parole del pentito Saverio Morabito. È morto nel 2005 Suraci, ma restano in vita i presunti esecutori materiali, Antonio Mancuso e Vincenzo Ferraro, e su di loro si indagherà ancora. Sanua sarebbe entrato in conflitto con la famiglia Morabito-Suraci per via dei «metodi di imposizione utilizzati» nel mercato, in particolare sull’assegnazione delle piazzole. Su questo punto avrebbe litigato furiosamente con la moglie di Suraci, Annunziata Morabito. Il nome di Ferraro come autore materiale dell’omicidio viene da Rosario Barbaro, pentito di ‘ndrangheta e inserito nel territorio di Corsico: lo avrebbe riconosciuto nell’identikit della Scientifica, e inoltre avrebbe riferito di frequenti rapporti tra lui e Suraci, poi «intensificatisi proprio negli anni dell’omicidio Sanua». Gli elementi su cui la gip chiede di indagare ancora sono il possesso di Ferraro di una Lancia Thema, vista svettare a forte velocità da una pattuglia il giorno dell’omicidio, e di compiere accertamenti sul colore della stessa. Bisognerà analizzare una traccia di sangue rinvenuta sul luogo del delitto e repertata ai tempi dalla Scientifica. «Ciò riveste una centrale rilevanza, in quanto la posizione della stessa consente verosimilmente di escludere la sua riconducibilità alla vittima e potrebbe pertanto, mediante la comparazione con il Dna degli odierni indagati, consentire di giungere all’identità dei responsabili». La gip ordina poi di sentire il pentito Pasqualino Agresta, per verificare se fosse a conoscenza di dinamiche conflittuali tra Suraci e Sanua.