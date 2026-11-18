Dramma nella mattinata di oggi – mercoledì 18 novembre – nell’entroterra savonese, dove una battuta di caccia è purtroppo finita in tragedia. Due amici cacciatori, uno anziano e l’altro più giovane, sono stati trovati senza vita in una zona boschiva e particolarmente impervia del territorio di Quiliano. Stando alle prime informazioni trasmesse, il terribile episodio si è verificato intorno alle 11.00.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, decisi a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire alle eventuali responsabilità. Secondo le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, l’uomo più anziano avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco contro il compagno di caccia, confondendolo con un cinghiale. Una volta resosi conto di aver colpito e ucciso l’amico, avrebbe ceduto alla disperazione, arrivando a rivolgere l’arma contro se stesso, togliendosi la vita.

In breve tempo è partito l’allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi. Non solo i volontari della Croce Rossa di Quiliano, ma anche un’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare i due uomini. Gli operatori hanno soltanto potuto constatare il decesso.

Al momento ogni ipotesi è aperta, anche se gli investigatori ritengono che possa essersi trattato di omicidio non intenzionale e poi suicidio. Saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto.