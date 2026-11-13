Scontri 17-18 ottobre. Tornano liberi altri due minorenni

Due minorenni sono stati rimessi in libertà, ad altri due è stata attenuata la misura cautelare e per gli ultimi due sono stati confermati i domiciliari. In nessun caso si partiva dalla custodia in carcere. Sono gli esiti delle sei nuove udienze davanti al Tribunale del riesame minorile, dopo che le difese dei ragazzini, tra quelli arrestati per la guerriglia del fine settimana del 17 e 18 ottobre scorsi in centro, avevano presentato ricorso.

Si tratta dell’ultimo gruppo di minorenni arrestati che avevano fatto appello al Tribunale della libertà. Il presidente del Tribunale per i minorenni, giudice Paola Ortolan, comunica che le udienze si sono svolte nella giornata di mercoledì e ieri sono arrivate le decisioni, mentre le motivazioni saranno depositate nei tempi previsti dalla legge. La liberazione di uno dei due minori, che dal gip era stato messo in comunità, è arrivata per «venir meno delle esigenze cautelari». Quella dell’altro, che si trovava anche lui in comunità, perché i gravi indizi di colpevolezza sarebbero «carenti». Riguardo agli altri due indagati che hanno ottenuto una attenuazione della misura: per entrambi il collocamento in comunità è stato sostituito con i domiciliari per «affievolimento delle esigenze cautelari». Infine la conferma delle due misure della permanenza in casa.

«Per questi fatti - precisa il Tribunale - non risultano più riesami pendenti». Inoltre «per tutti i minorenni sin qui indagati, conclusa la fase cautelare, si apre la successiva fase di merito per l’accertamento della eventuale e personale responsabilità penale». Le precedenti udienze al Riesame, con esito reso noto il 5 novembre, avevano portato alla revoca delle misure cautelari per tutti e sei i ricorrenti. In quel fine settimana per le accuse di devastazione e saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale sono stati arrestati dieci maggiorenni e 35 minorenni. I ragazzini fermati sono tuttora per la gran parte collocati in comunità oppure hanno l’obbligo di permanenza a casa.

A Como invece 28 giovani, di cui 24 minorenni, hanno ricevuto l’avviso orale del questore. Ad altri tre maggiorenni, tutti residenti in provincia, è stato notificato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Como per un anno. Il gruppo, dopo il weekend di devastazioni del 17 e 18 ottobre a Milano, stavano organizzando in chat un raduno proprio a Como. Si tratta dei primi provvedimenti della Questura lariana nell’ambito delle indagini sui disordini di ottobre. È stata la Digos a identificare diversi ragazzi, per lo più minorenni, che su un gruppo social con centinaia di utenti stavano organizzando per sabato 24 ottobre azioni violente in città. Avrebbero voluto anche qui, sull’esempio dei maranza milanesi, devastare e saccheggiare negozi e scuole, cercando lo scontro con le forze dell’ordine.