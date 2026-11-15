Se i nonni diventano solo prede indifese

Nicola Luciano Re, 92 anni, è morto il 28 ottobre dopo un tentativo di truffa. In due, ieri finiti in manette, fingendosi carabinieri si sono presentati a casa sua cercando di sottragli dei valori, lui ha provato a reagire e, dopo una spinta, è finito a terra battendo il capo. Fine. I reati sono tutti pessimi ma questo è una «schifezza», immorale anche per il discutibile codice d’onore della malavita che considerava «infami» i crimini contro anziani e bambini. Una

piaga che racconta come sono cambiate, come siamo cambiati tutti noi. Invecchiare in città non è più un fenomeno naturale ma una realtà drammatica e di solitudine. Sono cambiati gli anziani (ora più longevi) e sono cambiate le famiglie che non hanno più tempo e forze per coltivare storia e ricordi. Se una volta c’erano i «nonni» rispettati e saggi oggi non servono più perché tanti (quasi tutti) si affidano ai media e internet per avere consigli. Va diversamente nei piccoli paesi, nelle piccole comunità contadine dove il tempo scorre più lento, dove la rete di solidarietà è più fitta, dove ancora ci si conosce e ci si frequenta, nelle metropoli la vecchiaia è quasi un «impiccio», un intralcio a una vita «smart» per tanti però incomprensibile. Così i nonni diventano spesso solo un fascicolo, una pratica, una patologia da associare a un medicinale o un posto letto. Oppure una facile preda.