Spunta la “tendopoli” alla stazione Tibaldi

Una fila di materassi, sacchi sparsi o appesi alle pareti, biciclette, persino un divano a fiori. C’è una tendopoli al piano terra della stazione del passante ferroviario Tibaldi, a pochi passi dall’università Bocconi e dal centro sportivo. Una stazione recente, «costata circa 22 milioni di euro» e a parte l’accampamento abusivo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Rocca, che ha raccolto protesta da residenti e pendolari, segnala che «in questi giorni sono guasti pure un ascensore e la scala mobile». La tendopoli «ai piedi della stazione è abitata da decine di individui, molti anche con problemi psichici, sarebbe bene che il Comune trovasse loro un’altra sistemazione visto che sono accampati al freddo, tra sporcizia e topi». E ovviamente sottolinea i problemi di degrado e sicurezza. «La situazione è critica ed è opportuno intervenire con uno sgombero coordinato con i servizi sociali. Purtroppo - sottolinea Rocca - non è la prima volta che l’ingresso della stazione, costata circa 22 milioni e a pochi metri dalla Bocconi, è ostaggio di degrado e insicurezza. Servono degli accorgimenti per evitare nuovi insediamenti abusivi. A Milano non possono essere tollerate zone franche dove le fragilità non vengono affrontate. Con l’arrivo del freddo quelle persone devono essere identificate e seguite». L’esponente FdI ha segnalato il problema e chiesto un intervento urgente a Rfi e al sindaco Beppe Sala, che ha tenuto anche le deleghe alla Sicurezza.

La vicesegretaria cittadina di FdI Deborah Dell’Acqua denuncia invece nuove occupazioni nell’ex sede Bnl di via Espinasse, «un complesso da anni inutilizzato e interessato da ripetuti accessi abusivi. I residenti segnalano che gli ingressi sono stati nuovamente forzati e dalle finestre si nota una presenza di persone all’interno. Sono preoccupati e chiedono accertamenti tempestivi».