“Ti vuole un signore”: 45enne tenta di rapire un bimbo di 5 anni all’uscita da scuola. Paura nel Napoletano

Tanta paura nella giornata di ieri a Marano (Napoli) dove un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 anni appena uscito da scuola. Il peggio è stato evitato grazie al tempestivo intervento della mamma, tuttavia l’accaduto ha destato grande preoccupazione nelle famiglie locali.

Stando a quanto riportato fino ad ora, il fatto si è verificato intorno alle 12.30. Uscito da scuola, il piccolo aveva viaggiato a bordo dello scuolabus, insieme ai suoi compagni. Una volta sceso dal mezzo alla sua fermata, è stato immediatamente afferrato da un perfetto sconosciuto, che ha cercato di portarlo via. “Vieni con me”, gli avrebbe detto, mentre lo strattonava per un braccio. “Ti vuole un signore”.

Per fortuna la madre del bambino stava aspettando il figlio affacciata al balcone di casa e ha visto la scena. Compresa la gravità della situazione, ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei passanti, ed è corsa giù dalle scale, uscendo di casa.

L’intervento della donna ha evitato gravissime conseguenze. Il soggetto, infatti, ha lasciato perdere la sua piccola vittima e si è dato alla fuga, mentre il bambino, finalmente al sicuro tra le braccia materne, è stato portato in casa.

Della vicenda sono stati informati i carabinieri della stazione di Marano. La donna li ha prima contattati telefonicamente, poi si è presentata in caserma per sporgere denuncia. Grazie all’identikit dettagliato fornito dalla testimone, i militari sono riusciti a rintracciare rapidamente il responsabile. Il soggetto, risultato essere un 45enne del posto già noto alle autorità locali, è stato denunciato per tentato adescamento.