Tragedia a Vercelli, il paracadute si apre solo a metà: morto un 35enne al campo di volo

Dramma nel primo pomeriggio di oggi – domenica 8 novembre – a Vercelli, dove un paracadutista di 35 anni ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto durante un lancio. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente, tuttavia sappiamo che ci sarebbe stato un problema al paracadute.

Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato intorno alle 14.30 al campo di volo “Vzone Skyline” di Vercelli, in via Lamporo. Stando ai primi elementi emersi, il dispositivo di apertura del paracadute non avrebbe funzionato completamente: quando il 35enne si è lanciato dal Pilatus Porter, la vela si sarebbe aperta solo in parte. La caduta al suolo è stata inevitabile e non ha lasciato scampo al giovane.

L’allarme è scattato direttamente dall’area di volo e sul posto sono arrivati a sirene spiegate gli operatori sanitari del 118. Nonostante il tempestivo intervento, per il 35enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

A raggiungere il posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno poi provveduto a iniziare i rilievi del caso, fondamentali per cercare di capire che cosa possa essere accaduto.