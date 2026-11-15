Treviso, ladri in fuga su un Suv travolgono un’auto: due donne incinte a bordo, per una necessario il cesareo d’urgenza

Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Spresiano, in provincia di Treviso. Una banda di ladri a bordo di un Suv, lanciati a volle velocità, hanno preso in pieno un’altra auto con a bordo cinque persone che è finita dentro un fosso. Alcuni occupanti del veicolo sono rimasti illesi (tra cui anche una bambina di un anno), a subire i danni peggiori una donna incinta.

Necessario un cesareo d’urgenza

Dei cinque occupanti la vettura, infatti, c’erano anche due donne incinte ma a farne le spese maggiormente è quella all’ottavo mese di gravidanza. Viste le gravi condizioni, come scrive Il Gazzettino la donna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, il Ca’ Foncello di Treviso, dove le è stato praticato un parto cesareo d’urgenza. Il piccolo nascituro e la madre, però, rimangono in gravi condizioni.

La banda di malviventi

Dalle prime informazioni, con gli inquirenti al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, all’interno del Suv sarebbero stati ritrovati numerosi arnesi che hanno lasciato poco spazio alla fantasia, ovvero che si potesse trattare di ladri in fuga. Il mezzo, prontamente sequestrato, è verrà esaminato per capire se ci sarà anche l’eventuale refurtiva. “Erano vestiti di nero, avevano dei cappucci”, ha dichiarato chi li ha visti. Infatti, i malviventi si sarebbero poi allontanati senza lasciare tracce: dalle prime ricerche, il Suv sarebbe intestato a una società.

“Siamo usciti immediatamente ma non abbiamo visto nessuno”, hanno raccontato alcuni residenti della zona a TrevisoToday. Si tratterebbe di malviventi già noti per aver compiuto dei furti nell’area dell’incidente.