Un grazie ai poliziotti magari non guastava

È andato, più o meno, tutto bene. Ci sono state tensioni, caos, alcuni fermati e tre arresti ma non l’apocalisse annunciata. Meglio così, ovviamente, anche se non è stata un giornata semplice per Milano che ieri mattina in centro, tra le vetrine dei negozi protette dai pannelli in truciolato, i blindati della polizia e i Lince dei parà della Folgore in piazzetta Reale, sembrava una città sotto assedio. É stato il prezzo da pagare alla paura che si replicasse la devastazione di una settimana fa. Sui social il tam tam era un grido di battaglia: «Bro, siamo tutti contro gli sbirri...». Già i poliziotti, le forze dell’ordine, che ieri hanno tenuto d’occhio diecimila manifestanti, sparpagliati un po’ ovunque e non solo nei cortei, facendo finta di non sentire gli insulti, le provocazioni, le farneticazioni di qualche «nostalgico» che in via Dante, fermato per un controllo, ha dato in escandescenze: non era facile tenerlo a bada, sono stati perfetti. E’ andata bene quindi e tutti tirano un bel sospiro di sollievo. Pierfrancesco Majorino ha giustamente ringraziato per la responsabilità gli studenti e per il coraggio i commercianti. Ci stava anche un grazie alle forze dell’ordine ma non si può avere tutto. Il sindaco Giuseppe Sala che, sabato scorso aveva puntato il dito contro lo scorso numero di agenti, ieri ha preferito non ringraziare nessuno e si è tolto d’impaccio. Alessandro Capelli, segretario metropolitano del Pd milanese, invece era felice perchè in piazza c’erano migliaia di ragazzi, tante persone e i negozi erano aperti «la risposta alla destra che sperava in un città chiusa e impaurita...». Sembrebbe un magia ma non lo è. É andato tutto bene anche grazie ai poliziotti.