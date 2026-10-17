Visita alle botteghe storiche. Un week end per riscoprirle

I tessuti di Asnaghi in via Moscova, la Biffi Boutique di coso Genova, le Calzature Carozza in via Canonica, l’enoteca El Vinatt in via Tolstoj, il Jamaica in via Brera, la Coltelleria Lorenzi in coso Magenta.

E ancora: l’orologeria Sangalli, storia di quattro generazioni di artigiani; la pasticceria Sommariva con i tradizionali amaretti di Porta Romana; la valigeria Marchino oggetti, storie e lavoro di generazioni in viaggio; la macelleria storica Pellegrini con la ricetta leggendaria della «pastisada d’asina».

Sono solo alcuni dei negozi storici che nel week end si potranno visitare grazie all’iniziativa promossa dal Club Imprese storiche della Confcommercio milanese che prevede anche laboratori, degustazioni ed eventi speciali aperti a tutti e gratuiti.

Seconda edizione di «Storie di Lavoro e di Tradizione», la due-giorni di eventi diffusi che vedranno oggi le iniziative nei negozi storici cittadini (talk, laboratori, degustazioni, visite guidate, eventi speciali più appuntamenti disponibili durante la giornata) e domani ( la novità di questa seconda edizione) a Palazzo Bovara, il Circolo del commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51 (MM1 Palestro) aperto al pubblico dalle 10 alle 19 per ospitare imprenditrici e imprenditori di insegne storiche protagonisti di dimostrazioni, incontri, scambio di esperienze con i cittadini all’insegna di sostenibilità, eleganza e gusto.

«Celebrare le imprese storiche afferma Andrea Sangalli, presidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza significa celebrare il coraggio e la passione di un modello imprenditoriale che va tutelato proprio perché, nel tempo, è riuscito da evolversi mantenendo l’identità ed affrontando e superato le numerose sfide del mercato» Storie di Lavoro e di Tradizione ha il patrocinio del Comune di Milano e della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e viene promossa anche attraverso i canali di YesMilano. Per partecipare agli eventi bisogna prenotarsi su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/club-imprese-storiche-119453958151