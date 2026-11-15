Ztl da rivedere e no ai blocchi: la ricetta Lega per gli artigiani

Focus sul mondo del commercio a Milano. È l’appuntamento che la Lega ha organizzato ieri mattina per analizzare le criticità e i bisogni del mondo di commercianti e artigiani, che rappresentano una grossa fetta del Pil cittadino, come spiega Samuele Piscina segretario provinciale della Lega e consigliere comunale. «Va costruito un futuro commerciale, artigianale, lavorativo e logistico diverso per la città, partendo da un presupposto: questa amministrazione ha messo in grave crisi i commercianti, gli artigiani e soprattutto il settore della logistica».

Partiamo dall’ultimo punto: «La logistica è uno dei temi principali del post Covid che non possiamo assolutamente lasciare in disparte - spiega Piscina -. Milano non ha un Piano della logistica e quindi si ritrova con una gestione approssimativa del tema. Non solo, le scelte compiute in questi anni dall’amministrazione non hanno aiutato per nulla, anzi, hanno complicato la situazione». Il riferimento? Le nuove Ztl come quella del Quadrilatero o dell’Isola, la preferenziale lungo Via Padova. Si tratta di una serie di limitazioni al transito dei mezzi che portano il materiale non solo ai negozianti, ma anche all’interno delle nostre case. Secondo la Lega una soluzione avrebbe potuto essere «stabilire percorsi alternativi per i diversi tipi di mezzi, dai furgoni per le consegne ai mezzi edili, che circolano in città per snellire il traffico, così come andrebbero riviste le regole per l’accesso alla ztl del Quadrilatero permettendo il libero accesso agli artiginai che per motivi di lavoro devono entrare con un mezzo. Parallelo ci sono Area B, Area C e poi le varie ztl che creano un percorso a ostacoli per chi deve lavoare in città.

Senza contare poi il altri due temi importantissimi che sono quello della sicurezza ovvero la necessità sollevata dagli esercenti della periferia di essere protetti e presidiati dai vigili di quartiere e dagli agenti della polizia locale contro le rapine. E un maggior controllo per proteggere i mercati comunali scoperti dalla piaga dell’abusivimo, in netta crescita, e che crea concorrenza sleale per gli ambulanti. Riassumeva il concetto il giorno prima il segretario generale di Unione Artigiani Marco Accornero: «Servono regole armonizzate per gestire la viabilità e lo sviluppo di hub intermodali per la gestione dei trasporti dell’ultimo miglio».