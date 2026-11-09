Anziana morta nel letto, fermato uno dei figli

Almeno dieci coltellate, su tutto il corpo. Così è stata trovata ieri mattina Emilia Bianchi, vedova 71enne che viveva insieme ai figli in una villetta a Palosco, nella Bergamasca. Era nel suo letto, inerme. Ed era lì da giorni, forse due. Proprio uno dei suoi figli è stato fermato con l’accusa di averla uccisa.

A scoprire l’omicidio, nella tarda mattinata di ieri, è stata la polizia locale. Poco prima di mezzogiorno un parente chiama il comandante dei caschi bianchi perché al campanello di casa non risponde nessuno. Eppure qualcuno all’interno c’è: ad aprire la porta di casa ai vigili è il figlio della signora, in stato di shock. «Eravamo alla festa del ringraziamento, con gli agricoltori, all’oratorio, che dista 50 metri dall’abitazione. Un parente è venuto a chiamare il comandante, così si è scoperto quello che era successo», ha confermato il sindaco di Palosco Mario Mazza.

Secondo le prime informazioni, il 47enne avrebbe dei problemi di fragilità da diverso tempo e anche di tossicodipendenza. Fuori dall’abitazione giaceva a terra un orologio di legno da muro rotto, che potrebbe indicare un gesto d’ira dell’uomo. A effettuare i primi rilievi sono stati i carabinieri della stazione di Martinengo con i colleghi di Treviglio, mentre i primi accertamenti tecnici sul cadavere sono stati eseguiti da un medico dell’Istituto di Medicina legale di Pavia, dove si svolgerà l’autopsia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bergamo guidata da Maurizio Romanelli, e condotte dai carabinieri di Treviglio, stanno verificando a quando risale esattamente l’omicidio, se sono o meno coinvolte altre persone e le ragioni che sono alla base del gesto. Il delitto potrebbe essersi consumato infatti addirittura venerdì scorso, dal momento che da un paio di giorni la signora Emilia non rispondeva alle telefonate dei parenti. «Sabato aveva in programma una cena in un ristorante e la aspettavano in piazza, ma lei non si è mai vista», racconta un’amica. Il 47enne è stato portato in caserma e accusato di omicidio volontario. La sua posizione è al vaglio della Procura, in attesa dell’udienza di convalida.

La donna aveva anche una figlia femmina che vive in paese, ma in un’altra casa, e un altro maschio che al momento non risulta abitasse con il fratello. Dopo la scoperta di ieri la mente di molti nella Bergamasca è andata subito al matricidio di pochi giorni fa a Chiari, nel Bresciano, distante solo pochi chilometri.

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre la 39enne Meleqe Lusha è stata aggredita nella propria abitazione dal figlio 21enne, Eduart Xhani. Il giovane si è poi costituito a Cremona ed è stato trasferito nel reparto di psichiatria degli Spedali Civili di Brescia, dove il fermo è stato convalidato. La tragedia, legata a un grave disagio psichico, ha scosso l’intera comunità.