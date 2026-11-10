Balcone cede, a Napoli muore un operaio

È morto a Napoli nel crollo del balcone dove stava lavorando, precipitando nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. Ancora una tragedia sul lavoro, l’ennesima, la 64esima solo in Campania. La vittima è Alessandro Turiello, 43 anni il prossimo dicembre, dei quartieri spagnoli, due figli piccoli. Sull’incidente la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, ipotizzando i reati di crollo e omicidio colposi.

L’operaio è caduto dal terzo piano di una palazzina nel quartiere Materdei di Napoli, in via Matteo Renato Imbriani, dopo il cedimento del balcone di una palazzina utilizzata come casa vacanze dove stava effettuando alcuni interventi insieme ad un collega. Quando è crollato il solaio l’altro uomo è riuscito a salvarsi aggrappandosi all’edificio, mentre Turiello è volato giù, atterrando prima su una macchina e poi a terra. Per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia di Stato sta indagando per fare piena luce sull’ennesima morte bianca e sulle condizioni di sicurezza degli operai. Accertamenti sono in corso anche sulle condizioni generali della palazzina, dove sono presenti alcune reti di sicurezza, probabilmente installate proprio per scongiurare crolli in vista degli interventi di ristrutturazione. Secondo quanto emerso finora Turiello non aveva il contratto.