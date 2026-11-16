Bergamo, 17enne partorisce in casa da sola al settimo mese: neonata trovata morta in bagno

Una ragazza di 17 anni avrebbe partorito da sola in casa nell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, mentre era al settimo mese di gravidanza. La neonata è stata trovata senza vita nel bagno dell’abitazione dai genitori della giovane, entrambi ignari del fatto che la figlia fosse incinta. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura di Bergamo, e la Procura dei Minori di Brescia. Nella giornata di domani, martedì 17 novembre, sarà eseguita l’autopsia.
La ricostruzione
Secondo una prima ricostruzione, come anticipa l’Eco di Bergamo, subito dopo aver dato alla luce la bimba, nella notte tra venerdì e sabato 14 novembre, la 17enne si è sentita male e ha chiesto aiuto ai genitori. Entrati in bagno, questi ultimi avrebbero trovato il corpicino della neonata, ormai senza vita. La minorenne è stata quindi accompagnata in ospedale, dove si trova ancora ricoverata, e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Informati del decesso della piccola e del parto in casa, avvenuto a gravidanza inoltrata, i sanitari hanno segnalato immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine.
Le indagini
Sul corpo della neonata non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Il condizionale è d’obbligo poiché, come da prassi in questi casi, bisognerà attendere l’esito dell’autopsia per stabilire la causa del decesso. Le indagini serviranno anche a ricostruire la dinamica dell’intera vicenda e stabilire eventuali responsabilità. Stando a quanto emerso finora, non risulterebbero particolari criticità nel contesto familiare e scolastico della 17enne. Ad ogni modo, gli inquirenti si riservano ulteriori valutazioni quando lo scenario investigativo sarà più definito.