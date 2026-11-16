Bergamo, 17enne partorisce in casa da sola al settimo mese: neonata trovata morta in bagno

Officina abusiva trasformata in base dello spaccio a Velletri, vicino Roma. I carabinieri hanno dato esecuzione a un' ordinanza che dispone 17 misure cautelari (5 arresti in carcere, 5 ai domiciliari, 5 sottoposti all'obbligo di dimora e 2 all'obbligo di presentazione in caserma). Dalle indagini dei militari della compagnia di Velletri � emersa l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Velletri, Lariano e il nord pontino, con modalit� organizzate e strutturate, caratterizzato da una precisa suddivisione dei compiti tra i vari sodali: alcuni organizzavano gli incontri per la consegna della droga mentre altri della gestione della logistica. Il gruppo utilizzava un'officina abusiva per lo stoccaggio e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, nonch� al coordinamento delle attivit� di spaccio. Nel corso delle operazioni e dell'attivit� investigativa sono stati eseguiti 9 arresti in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo e una "pen gun", (ossia un'arma da fuoco di piccole dimensioni camuffata per sembrare una comune penna) che pu� a esplodere singoli colpi calibro 9x21, insieme a centinaia di cartucce e proiettili. 7 OTTOBRE 2026. ANSA/CARABINIERI + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

Una ragazza di 17 anni avrebbe partorito da sola in casa nell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, mentre era al settimo mese di gravidanza. La neonata è stata trovata senza vita nel bagno dell’abitazione dai genitori della giovane, entrambi ignari del fatto che la figlia fosse incinta. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura di Bergamo, e la Procura dei Minori di Brescia. Nella giornata di domani, martedì 17 novembre, sarà eseguita l’autopsia.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, come anticipa l’Eco di Bergamo, subito dopo aver dato alla luce la bimba, nella notte tra venerdì e sabato 14 novembre, la 17enne si è sentita male e ha chiesto aiuto ai genitori. Entrati in bagno, questi ultimi avrebbero trovato il corpicino della neonata, ormai senza vita. La minorenne è stata quindi accompagnata in ospedale, dove si trova ancora ricoverata, e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Informati del decesso della piccola e del parto in casa, avvenuto a gravidanza inoltrata, i sanitari hanno segnalato immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine.

Le indagini

Sul corpo della neonata non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Il condizionale è d’obbligo poiché, come da prassi in questi casi, bisognerà attendere l’esito dell’autopsia per stabilire la causa del decesso. Le indagini serviranno anche a ricostruire la dinamica dell’intera vicenda e stabilire eventuali responsabilità. Stando a quanto emerso finora, non risulterebbero particolari criticità nel contesto familiare e scolastico della 17enne. Ad ogni modo, gli inquirenti si riservano ulteriori valutazioni quando lo scenario investigativo sarà più definito.