Bologna, 18 anni di violenze e minacce alla moglie: fermato 40enne marocchino

Arriva da Bologna la notizia di un nuovo atroce caso di violenza nei confronti di una donna. La vittima sarebbe una 44enne italiana, costretta a subire per circa 18 anni le angherie del compagno, un marocchino di 40.

Stando a quanto ricostruito dall’accusa, nel lungo arco di tempo, lo straniero avrebbe imposto alla moglie un regime di controllo assoluto, contornato da minacce, vessazioni e ripetute aggressioni. Una lunga storia di soprusi, dunque, andata avanti per quasi vent’anni, fino a quando la donna non ha trovato il coraggio di chiedere aiuto.

Secondo il racconto della 44enne, col tempo l’aggressività del marito non aveva fatto che incrementare. Se inizialmente gli episodi si verificavano ogni tanto, successivamente si sarebbero fatti sempre più ravvicinati, fino a ripetersi a giorni alterni. Non soltanto violenze fisiche, psicologiche e sessuali. La donna sarebbe stata sottoposta anche a un controllo ossessivo della propria quotidianità. Il marito la interrogava di continuo, chiedendole dove fosse e imponendole di chiedere il permesso prima di uscire. A questo si aggiungevano telefonate e videochiamate frequenti, attraverso le quali l’uomo avrebbe verificato gli spostamenti della moglie e controllato che le sue dichiarazioni corrispondessero alla realtà.

Come se ciò non bastasse, il magrebino la insultava, minacciava e picchiava. Nel corso degli anni, non si sarebbe fatto problemi a tempestarla di pugni, calci, schiaffi e colpi inferti con la cintura. Una ferocia e una brutalità estreme, che infine avrebbero convinto la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine.

La 44enne si è presentata dai carabinieri, sporgendo denuncia. Da quel momento in poi, sono partite le indagini per verificare la veridicità delle accuse. L’attività investigativa ha portato al recupero di elementi sufficienti per ottenere un provvedimento di custodia cautelare.

Il marocchino è stato arrestato dagli uomini dell’Arma con l’accusa di violenza sessuale e maltrattanti in famiglia. Al momento si trova dietro le sbarre del carcere della Dozza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.