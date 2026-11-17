Femminicidio a Bossico, piccolo comune in provincia di Bergamo. Una donna di 61 anni è stata uccisa all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme è stato il marito, un uomo di 63 anni, che avrebbe confessato il delitto direttamente agli operatori del 112. “Venite, ho soffocato mia moglie”, avrebbe dichiarato al telefono prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 novembre. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Repubblica, intorno alle 18.30 l’uomo ha contattato il numero unico per le emergenze, segnalando quanto accaduto nell’abitazione in cui viveva insieme alla consorte, classe 1965. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sovere e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno tentato di rianimare la donna, ma ogni intervento si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

All’arrivo dei militari, il 63enne si è consegnato spontaneamente, senza opporre alcuna resistenza. L’uomo è stato quindi preso in custodia dai carabinieri. Le indagini sono affidate al Nucleo Operativo di Clusone, impegnato nei rilievi all’interno dell’abitazione insieme al pubblico ministero Antonio Mele. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e chiarire le circostanze che hanno preceduto il delitto.

Al momento non sarebbero emersi elementi relativi a precedenti episodi di violenza domestica. Secondo quanto riferito in queste prime ore successive al delitto, infatti, non risulterebbero denunce presentate dalla vittima nei confronti del marito, né precedenti interventi delle forze dell’ordine per liti familiari. Restano ancora da chiarire le ragioni del gesto.