Esistono telefonate al 112 che servono a chiedere aiuto, e telefonate al 112 che servono a farsi arrestare. Il 30enne che lunedì, verso le 21.30, ha composto il 112 da via Sismondi, a Città Studi, appartiene con discreta evidenza alla seconda categoria. Solo che al momento della chiamata non lo sapeva ancora.

Era sotto casa dell’ex fidanzata, e lei non gli apriva. A chiunque altro questo avrebbe suggerito di tornarsene a casa. A lui ha suggerito di avvisare la polizia. Agli operatori della questura ha raccontato una storia senza capo né coda: lì dentro erano entrati dei «ladri», lui aspettava da mezz’ora, insomma qualcuno doveva fare qualcosa. Poi, per togliere ogni dubbio sul suo stato d’animo (sul tasso alcolemico) ha aggiunto la frase che nessun centralinista vorrebbe mai sentire: «Il primo che becco lo impicco». E, a quanto risulta, ha precisato di avere con sé una pistola.

Le «Volanti» sono arrivate e hanno trovato un uomo decisamente poco lucido. Della pistola nemmeno l’ombra, né addosso né nei dintorni. La si poteva archiviare come la brutta serata di un ex respinto, una di quelle che il giorno dopo si rimpiangono. Invece i poliziotti sono andati a vedere a casa sua, a Roncello, in Brianza.

E lì la serata ha cambiato genere. Nel cassetto di un mobile del soggiorno, cioè il posto dove la gente normale tiene i telecomandi, c’erano una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso, un tirapugni e una mazza da baseball in ferro. Il kit d’arredo di chi ha idee molto precise sulla convivenza.

Ma il pezzo forte stava in cantina. C’erano 240 petardi «Cobra 15», per 10 chili e 800 grammi. C’erano anche 25 bombe artigianali da circa 140 grammi l’una (nella foto) per altri tre 3 chili e mezzo. Sono quasi 14 chili di botti, abbastanza per il Capodanno di un intero quartiere, o per far tremare i vetri di un condominio. Sono dovuti intervenire gli artificieri, che hanno sequestrato tutto.

Lui è finito in manette per detenzione illecita di materiale esplosivo. Voleva che arrivasse la polizia. È stato accontentato.