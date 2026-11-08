Donna uccisa in casa nel Bergamasco, fermato il figlio

Omicidio nella tarda mattinata di oggi in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo, 8 novembre 2026. Stando alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata aggredita da uno dei due figli. Sul posto i carabinieri. ANSA (npk)

E’ stato fermato il figlio della donna uccisa questa mattina in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. La vittima, Emilia Bianchi, aveva 71 anni ed è stata trovata nel suo letto accoltellata. Il figlio accusato dell’omicidio viveva con il fratello nella stessa villetta della madre, mentre una sorella in un’altra abitazione in paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e la polizia locale, oltre al personale del 118, dopo essere stati allertati da un parente della donna che non la sentiva da giorni