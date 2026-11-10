Fisico travolto, si costituisce un 51enne

Si è costituito l’uomo che venerdì a Roma ha travolto con un monopattino il fisico Roberto Cervellati, poi fuggendo senza prestare soccorso. Si tratta di un uomo di nazionalità italiana di 51 anni che ieri mattina si è presentato alla stazione dei carabinieri di Trastevere con l’avvocato. È stato lui a travolgere l’ex ricercatore dell’Enea sulla pista ciclabile di viale Angelico, nel quartiere Prati.

Lo scienziato, che a breve avrebbe compiuto 93 anni, stava passeggiando quando è stato scaraventato a terra dal monopattino. Trasportato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli, lo scienziato è morto il giorno dopo senza aver mai ripreso conoscenza. Il 51enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Agli investigatori che hanno raccolto la sua prima testimonianza ha detto di non essersi fermato perché dopo l’incidente aveva visto la vittima rialzarsi. La sua versione dovrà essere verificata dai magistrati della Procura di Roma, che hanno aperto un’inchiesta per accertare la dinamica della tragedia. Il pubblico ministero Andrea D’Angeli ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e ricostruire le conseguenze dell’impatto. Oltre agli accertamenti tecnici, chi indaga ha le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze di diverse persone. Tra cui quelle del titolare di un mini-market e della moglie, che avrebbero cercato di fermare il pirata della strada trattenendolo per la giacca. In un primo momento, infatti, il 51enne si era fermato per verificare le condizioni dell’anziano, ma poi è saltato di nuovo a bordo del monopattino allontanandosi senza aspettare i soccorsi. Il commerciante del Bangladesh non è riuscito a fermarlo, ma ha assicurato agli investigatori che sarebbe stato in grado di riconoscerlo. Le condizioni di Cervellati sono apparse subito gravi. Trasportato in ospedale in codice rosso, è deceduto sabato. Mentre le indagini si concentravano sul monopattino nero descritto dai testimoni, non in sharing e privo di targa, ieri mattina la svolta con il pirata che tre giorni dopo si è presentato dai carabinieri ammettendo le sue responsabilità.

Le tre figlie del fisico, che ha partecipato a sette spedizioni in Antartide e ha coordinato la missione italiana tra i ghiacci, hanno deciso di donare gli organi del padre. Anni di missioni in giro per il mondo, una fama internazionale e un ghiacciaio che porta il suo nome nella Terra di Ellsworh come riconoscimento del suo enorme lavoro, una vita ancora molto attiva nonostante l’età. E poi un monopattino pirata che in pochi secondi spazza via tutto. Le figlie chiedono che almeno la morte del papà non sia vana e che serva a regolarizzare un settore, quello dei monopattini, ormai fuori controllo.