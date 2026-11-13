Furti d’auto, la Panda è la più rubata: i modelli più a rischio e le zone maggiormente colpite in Italia

Continuano a preoccupare i numeri relativi ai furti d’auto. Stando a una recente indagine effettuata da Facile.it sui dati del ministero dell’Interno, in Italia sarebbero state rubate più di 136mila automobili in un solo anno. Non sono necessariamente le vetture più costose a finire nel mirino dei malviventi. Nel Belpaese, a guidare la classifica dei veicoli più rubati sono soprattutto utilitarie. Auto più conosciute e più semplici da vendere, anche solo per pezzi di ricambio. A preoccupare è anche la quantità di mezzi che, una volta sottratti, non tornano più in possesso dei legittimi proprietari; circa il 45% delle automobili, infatti, viene recuperato dalle forze dell’ordine, dell’altra parte se ne perde ogni traccia.

Il triste podio: Fiat Panda, 500 e Ypsilon

Stando ai dati riportati da Dossier Furti Veicoli LoJack 2025, tra le auto più “amate” dai criminali, troviamo la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon. La Fiat Panda è ad oggi la vettura più rubata in Italia, con 13.311 furti nel 2024. Pratica, conosciuta da tutti, ambita anche per i ricambi, si tratta di un’auto che ha molta richiesta.

A seguire troviamo la Fiat 500, con 5.254 furti, e la Lancia Ypsilon, che raggiunge quota 5.048. Si tratta di due modelli ampiamente diffusi. Il quarto posto appartiene alla Fiat Punto, ancora molto presente sulle strade italiane nonostante sia uscita da tempo dai cataloghi, con 4.295 furti. I ladri la cercano in particolar modo per i ricambi.

Nella seconda parte della classifica compaiono Alfa Romeo Giulietta (3.606), Fiat 500L (3.452), Smart Fortwo (2.150), Citroën C3 (1.917), Volkswagen Golf (1.608) e Ford Fiesta (1.496).

Non si salvano neppure i Suv

Non solo citycar. Nel mirino dei ladri, ovviamente, ci sono anche i Suv. Ad attirare i criminali sono soprattutto i loro componenti, particolarmente richiesti, ma anche il mezzo in sé, con un maggior valore di mercato, interessa a molti.

I malviventi prediligono la Jeep Renegade (2.192 furti), la Fiat 500X (2.168 furti), la Range Rover Evoque (1.634 furti), la Jeep Compass (748 furti) e la Peugeot 3008 (737 furti). Come si può vedere, numeri ridotti, ma comunque presenti.

Le zone più a rischio e le modalità di furto

Premesso che non vi è una città d’Italia dove non vengono commessi furti, basandosi sui dati attuali è possibile comunque individuare delle zone considerate maggiormente a rischio. Sempre stando all’analisi condotta da Dossier LoJack, al primo posto abbiamo la Regione Campania, con 31.428 nel 2025; al secondo posto c’è il Lazio, con 24.153 casi, e al terzo la Sicilia con 19.622. Proseguendo nella classifica, troviamo Puglia e Lombardia, rispettivamente con 16.013 e 14.694 casi. In queste cinque Regioni si concentra ben il 78% dei furti.

Per quanto riguarda le modalità utilizzate dai malviventi per portare via le auto, oltre ai classici trucchi, troviamo anche tecniche che prendono di mira i sistemi elettronici presenti sui veicoli più moderni. Vengono manomessi i sistemi di sicurezza, oppure lanciati veri e propri attacchi informatici.

Cresce il fenomeno della cannibalizzazione

C’è un aspetto del fenomeno che spesso passa in secondo piano: i ladri non puntano necessariamente a portare via l’intera automobile. Sempre più spesso l’obiettivo è rappresentato da singole componenti, che possono essere smontate e rivendute attraverso il mercato illegale.

I criminali sono particolarmente interessati a telecamere, paraurti, fari, monitor e gruppi ottici. Elementi che possono essere rimossi in breve tempo e rapidamente venduti. Ciascuno di questi oggetti può costituire un danno economico importante per il proprietario della vettura.