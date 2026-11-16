Il sequestro, l’orecchio tagliato, il rilascio: cosa fa oggi Farouk Kassam. La vera storia

La storia di Farouk Kassam torna in televisione. Stasera, lunedì 16 novembre, Rai 1 trasmette in prima serata la prima serata di “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, la miniserie diretta da Carlo Carlei che ricostruisce uno dei sequestri più sconvolgenti della cronaca italiana degli anni Novanta. Al centro del racconto ci sono i 177 giorni di prigionia del bambino, rapito il 15 gennaio 1992 nella sua casa in Costa Smeralda. A interpretare il padre, Fateh Kassam, è Marco Bocci, mentre Antonia Desplat veste i panni della madre Marion. Il piccolo Farouk ha il volto di Filippo Papa. La fiction, prodotta da Rai Fiction e Bim Produzione, è ispirata al libro “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto dal padre insieme a Marco Corrias. Ma cosa accadde davvero in quei mesi e che cosa fa oggi l’uomo che da bambino finì al centro di un caso seguito da tutta Italia?

Il rapimento di Farouk

È il 15 gennaio 1992 quando la vita della famiglia Kassam viene sconvolta. Farouk, nato in Canada il 9 maggio 1984, ha sette anni e vive con i genitori e la sorellina Nour a Porto Cervo, in Sardegna. Il padre Fateh è un noto imprenditore alberghiero e dirige una struttura ricettiva in Costa Smeralda. Un commando composto da tre o quattro uomini armati e con il volto coperto fa irruzione nella villa. I banditi bloccano i genitori, rinchiudono la sorellina in un armadio e portano via il bambino, che si trova ancora in pigiama. I sequestratori chiedono inizialmente un riscatto di tre miliardi di lire. Le indagini partono immediatamente, mentre vengono organizzati posti di blocco e la notizia si diffonde rapidamente in tutto il Paese. La vicenda assume dimensioni nazionali. Migliaia di persone chiedono la liberazione del piccolo, mentre anche le istituzioni intervengono. Il presidente della Repubblica Francesco Cossiga manifesta la propria vicinanza alla famiglia e Papa Giovanni Paolo II lancia un appello perché Farouk venga restituito ai suoi genitori.

L’orecchio tagliato

Il momento più terribile arriva nel giugno del 1992. Per dimostrare che il bambino è ancora vivo e aumentare la pressione sulla famiglia, i sequestratori compiono un gesto crudele: tagliano una parte dell’orecchio di Farouk e ne fanno recapitare un frammento ai genitori. Insieme vengono consegnate una fotografia del piccolo e una nuova richiesta di denaro, questa volta di sette miliardi di lire. La mutilazione provoca un’ondata di indignazione. La vicenda coinvolge sempre più persone e diventa il simbolo della lotta contro i sequestri di persona. Su proposta del giornalista Sergio Zavoli, dal 28 giugno 1992 migliaia di italiani espongono lenzuoli bianchi alle finestre e ai balconi, per manifestare solidarietà alla famiglia Kassam e chiedere che il bambino venga liberato. Nel frattempo, nelle trattative entra anche Graziano Mesina, storico esponente del banditismo sardo, il cui ruolo nella successiva liberazione rimarrà oggetto di controversie. Il caso continua a tenere in apprensione l’opinione pubblica, mentre le indagini proseguono per individuare i responsabili.

La liberazione dopo 177 giorni

La lunga prigionia termina nella notte tra il 10 e l’11 luglio 1992. Dopo 177 giorni, Farouk viene liberato nelle campagne tra Oliena e Dorgali e può finalmente riabbracciare i genitori nella questura di Nuoro. Ha i capelli rasati e porta ancora i segni della mutilazione all’orecchio. Sulle modalità della liberazione si sviluppano subito versioni divergenti. La ricostruzione ufficiale delle autorità attribuisce il rilascio a un’operazione di polizia e carabinieri; i banditi, individuati e accerchiati, avrebbero abbandonato il bambino durante la fuga, senza incassare il riscatto. Altre ricostruzioni giornalistiche dell’epoca parlarono invece di un pagamento di denaro e di un ruolo determinante di Mesina. Anche Farouk è tornato sull’argomento in una recente intervista. Alla domanda sull’eventuale pagamento del riscatto ha risposto di non sapere come siano andate le cose, aggiungendo: “Secondo me è stato pagato, chi non ha importanza, quanto non so: certo non mi hanno liberato perché ero simpatico”. Tra i nomi individuati dagli investigatori c’è quello di Matteo Boe, latitante dal 1986 dopo essere evaso dal carcere dell’Asinara. Arrestato nell’ottobre del 1992, viene riconosciuto da Farouk durante il processo. Il 12 aprile 1996, dopo aver ammesso il proprio coinvolgimento, Boe viene condannato a vent’anni di reclusione. Anche Ciriaco Baldassarre Marras e Mario Asproni vengono condannati; le loro pene, inizialmente di 26 anni, vengono successivamente aumentate a 30.

Cosa fa oggi Farouk

Oggi Farouk Kassam ha 42 anni, è sposato, ha una figlia di quattro anni e lavora nel settore immobiliare. La sua attività professionale lo porta a spostarsi tra Roma, Dubai e Londra, ma il legame con la Sardegna, dove è cresciuto, è rimasto forte. Una vita costruita lontano dai riflettori, anche se il sequestro continua a rappresentare una parte importante della sua storia. In una recente intervista ha raccontato quanto sia stato difficile ritrovare un equilibrio dopo quei mesi. “Gli psicologi non hanno funzionato: non sono riuscito ad aprirmi. Non sono un super uomo. È stato terribile. Ho pianto e sofferto a lungo. Per anni. Oggi credo di essere diventato una roccia. O lo spero”, ha spiegato. Anche la mutilazione è rimasta una traccia indelebile. Farouk non ha mai voluto ricostruire l’orecchio e oggi considera quella cicatrice “il mio segno di guerra”. Ha raccontato inoltre di voler spiegare alla figlia Sofia quello che gli è successo, senza nasconderle il passato. La realizzazione della fiction ha rappresentato un ulteriore confronto con il trauma. Farouk ha seguito il progetto e incontrato gli attori e la produzione. All’ANSA ha spiegato che la serie è “un modo di affrontare ancora e ancora il trauma che ho avuto da piccolo”, aggiungendo di considerarla un aiuto per imparare a confrontarsi con le proprie paure. Un ritorno a quei 177 giorni che, più di trent’anni dopo, continuano a segnare la sua storia.