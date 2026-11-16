Ladri in fuga speronano un’auto. Gravi donna incinta e neonata

C’è l’ombra di una banda di ladri dietro il violento speronamento di sabato sera a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano, nel quale sono rimaste ferite cinque persone. A bordo dell’auto centrata in pieno dall’altra vettura c’erano una donna incinta di otto mesi (sottoposta a un parto d’urgenza proprio a causa dell’impatto), una bambina di tre anni, un uomo e una seconda donna a sua volta incinta di tre mesi. Ma il bilancio poteva essere persino più drammatico. Intorno alle 18,30 di sabato la vettura della famiglia si era infatti fermata al centro della carreggiata per svoltare a sinistra quando è stata centrata dall’auto che sopraggiungeva alle sue spalle. Un impatto violentissimo al punto che uno dei mezzi è finito scaraventato nel fossato a bordo strada, mentre l’altro ha attraversato la carreggiata finendo fuori strada sul lato opposto, dove si è ribaltato. Nella Nissan arrivata a tutta velocità c’erano tre persone che, secondo le testimonianze, dopo lo schianto sono uscite dalla carcassa e si sono allontanate di corsa a volto coperto, facendo perdere le proprie tracce tra i campi circostanti prima dell’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, che hanno poi visto i tre incappucciati non prestare soccorso e darsi alla fuga. All’interno dell’auto, presa a noleggio, sono stati trovati attrezzi da scasso e una mazzetta. L’ipotesi è che si tratti di una banda di ladri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto. La polizia stradale, intervenuta anch’essa sul posto, è invece al lavoro per tentare di rintracciare i pirati della strada. La caccia all’uomo è in tutto il Trevigiano: gli investigatori stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza e i varchi elettronici per dare un’identità ai fuggitivi. Negli ultimi giorni l’intero Trevigiano è stato interessato da un’escalation di furti in abitazione e attività commerciali, favorita dal buio anticipato delle ore tardo-pomeridiane. I raid hanno colpito a macchia d’olio diversi comuni della zona e il profilo è quello di bande organizzate composte da tre o quattro malviventi incappucciati che si muovono rapidamente a bordo di auto di grossa cilindrata. I ladri non esitano a sfondare gli infissi a picconate per entrare nelle case anche quando i proprietari si trovano all’interno.

Le condizioni dei feriti restano stabili: portata al Ca’ Foncello di Treviso, la 22enne all’ottavo mese di gravidanza è stata intubata e fatta partorire d’urgenza. Lei è in rianimazione, la neonata in terapia intensiva neonatale in «prognosi precauzionalmente riservata». Meno gravi le conseguenze per la sorella di 26 anni, per la piccola di tre anni e per l’uomo, padre delle due donne.