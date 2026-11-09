Movida violenta, vigilessa ferita

Alle due e mezza di notte la movida milanese ha la forma di un incrocio. Via Moscova, largo La Foppa, via Statuto: di giorno Brera da cartolina, di notte quello che viene. Sabato notte è venuto un ring. Una rissa tra ragazzi, urla, gente che guarda (a quell’ora si guarda sempre; filmare è facoltativo ma diffuso). Nel mucchio, però, si trovavano anche cinque agenti della Polizia locale in borghese, due pattuglie della Radiomobile mandate lì apposta a controllare la movida. Un po’ come cercare la pioggia a Londra: la trovi.

«Fermi, polizia», gridano. Il vicecommissario ha la placca al collo e il distanziatore in mano: non serve un corso di semiotica per capire chi sia. Uno dei ragazzi capisce benissimo e se ne infischia. Si chiama Gabriele Pingitore, ha 21 anni, viene dal Crotonese e stringe un asciugamano. Dentro, come nel peggiore dei pacchi regalo, c’è un coltello a lama fissa: 27 centimetri e mezzo in tutto, 15 di lama. Lo sfila e comincia a menare fendenti verso chi gli sta intorno.

Un agente prova con lo spray al peperoncino, ma è troppo lontano, e lo spray non ha la gittata delle buone intenzioni. Pingitore punta il vicecommissario, che para il colpo col distanziatore. A quel punto un’agente di 30 anni gli si butta addosso per disarmarlo. Corpo a corpo, e la lama le prende la mano destra. Lui si divincola e scappa; lei, con la mano ferita, gli corre dietro insieme ai colleghi. Lo chiudono in quattro in via della Moscova, all’altezza del civico 47. Lì il ragazzo lancia il coltello tra le auto in sosta, come se buttare la prova sotto un Suv bastasse a renderla inesistente. Manette.

Intanto un amico urla di lasciarlo andare e va contenuto a forza. Un altro, naso e faccia pesti, giura che gli aggrediti erano loro. Sarà.

L’agente finisce al Fatebenefratelli: 7 giorni di prognosi. Pingitore è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo d’arma. Stamattina la direttissima, disposta dal pm Roberta Amadeo.

Sette giorni, una mano. Nel bilancio di una notte milanese verrebbe da dire che è andata bene. Ed è esattamente questo il problema.