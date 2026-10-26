Napoli, ladri in casa Santos. Rubato Rolex e una collana

Risveglio choc per Alisson Santos, il fantasista del Napoli in questo momento fuori gioco per un infortunio, e per la sua famiglia. Poche ore dopo aver visto dalla tribuna dello stadio Maradona i compagni di squadra pareggiare 3-3 con la Roma in una gara definita da molti «pazza», il calciatore si è accorto di aver subito un furto nella sua abitazione di Giugliano, in provincia di Napoli. I malviventi hanno portato via un Rolex e una collana preziosa, poi si sono allontanati con la vettura del calciatore. L’auto, una Bmw, è stata successivamente ritrovata dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano nella vicina Villaricca e restituita al proprietario.

Sul fatto indagano gli agenti degli agenti del commissariato di Giugliano che hanno effettuato un sopralluogo e i rilievi necessari nell’abitazione. Non è chiaro se i ladri siano scappati perché si sono accorti della presenza del calciatore, che stava dormendo con la moglie. Per i due la disavventura si è risolta con un grande spavento. Si stanno scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della villa e delle strade circostanti, dove abitano anche altri calciatori azzurri, per ricavarne spunti interessanti ai fini dell’indagine.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, subito dopo quanto accaduto, ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell’area nord della città metropolitana, per prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. L’argomento sarà «oggetto di un approfondito esame» nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.

A settembre di due anni fa, un’altra brutta avventura fu vissuta dal connazionale di Santos, David Neres, anch’egli giocatore del Napoli, anch’egli ora bloccato da un infortunio. Al termine della partita Napoli-Parma al giocatore protagonista in positivo di quell’incontro, vinto in rimonta per 2-1, nei pressi del rione Lauro, a Napoli, venne sottratto con la forza un orologio Patek Philippe da 107mila euro che aveva sul polso.