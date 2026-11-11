Panico a Milano per gli allarmi bomba: ecco dove sono scattati gli sgomberi

Alle 9.46 nella posta delle segreterie è arrivata una strage annunciata. Oggetto: «Avviso di pericolo». Testo: «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza». Firma: Mikhail Andropov, «leader del Vilayat di Misoginistan», lo stesso nome dei falsi allarmi sui voli. In Italia le scuole raggiunte sono 312, ha detto il ministro Valditara. A Milano sono decine.

Al liceo scientifico Albert Einstein di via Einstein, tra viale Umbria e via Tito Livio, si era alla quarta ora. «La bidella è entrata e ha detto: ragazzi, impacchettate tutto, c’è un allarme bomba», raccontano Elisa e Sara, di quarta. Nella classe di Giulia, 17 anni, il bidello ha sussurrato qualcosa all’orecchio della prof di scienze. «Lei ha detto: prendete tutto, usciamo. Abbiamo capito che non era una prova perché era spaventata anche lei». Cinque minuti in giardino, poi fuori dai cancelli, poi a casa. All’intervallo un amico aveva già ricevuto messaggi dal Veneto: lì era successa la stessa cosa. «Ci ha spaventato soprattutto che all’inizio non sapeva niente nessuno, nemmeno i professori».

I 1.200 studenti sono usciti tutti senza feriti né panico, e la scuola resta chiusa anche nel pomeriggio. «Abbiamo ricevuto la stessa mail di centinaia di scuole in tutta Italia», dice il preside Claudio D’Antone. «Per precauzione ci siamo attenuti a un criterio di attenzione. Mail così non si possono ignorare, assolutamente».

Sgomberati anche il comprensivo Capponi di via Pestalozzi, l’Itis Conti di via De Vincenti, la media Verga, la Gasparri dell’Ic Sorelle Agazzi e le elementari Fabbri e Pirelli. Ordigni, nessuno. La polizia postale indaga su un procurato allarme coordinato con indirizzi falsificati. Per svuotare una scuola non serve una bomba, basta una mail.