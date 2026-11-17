Nessuno sapeva fosse incinta, neppure i genitori. Fino al parto, affrontano da sola, in bagno, nella sua casa nell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo. Al papà e la mamma la 17enne ha chiesto aiuto solo dopo essersi sentita male. La minorenne è stata accompagnata in pronto soccorso, ed è ancora ricoverata.

I medici hanno avvisato i carabinieri della compagnia di Clusone, che indagano per ricostruire quanto accaduto coordinati dalla Procura dei minori di Brescia insieme alla Procura della Repubblica di Bergamo. La neonata sarebbe stata partorita al settimo mese di gravidanza, nella notte tra venerdì e sabato. E la 17enne avrebbe fatto tutto da sola. Nei suoi confronti i magistrati non hanno preso alcun provvedimento. Prima di ogni cosa dovrà essere accertato se la bambina sia nata già senza vita oppure se abbia smesso di respirare in un secondo momento, per valutare le conseguenze di un mancato soccorso. Questo solo l’autopsia, che sarà effettuata oggi, potrà stabilirlo. Dovrà essere individuata anche l’esatta settimana di gestazione alla quale era arrivata la ragazza.

Venerdì notte, quando la 17enne ha intuito quello che stava per accadere, si è chiusa in bagno, senza avvertire i genitori. Poi, a parto avvenuto, in preda ai dolori e spaventata, li ha chiamati. Quando i familiari sono accorsi in bagno hanno scoperto la neonata già deceduta. Sotto choc e increduli hanno immediatamente accompagnato la figlia in ospedale. Dai primi accertamenti sembra non siano stati riscontrati segni di violenza sulla piccola. Nei confronti della ragazza, ancora in ospedale, non sono state formulate accuse. Sarà decisivo l’esito dell’autopsia.