Il coprifuoco nelle città non esiste ma sono sempre di più le persone che, in autotutela, decidono di rientrare a casa entro una certa ora e di non uscire dopo un’altra. Le donne difficilmente la sera girano da sole e quando lo fanno hanno paura. Questo perché le città, purtroppo, sono diventate spaventose, perché regna una percezione di sicurezza che in molti casi non è solo percezione ma è vero pericolo di subire un’aggressione per uno scippo, una rapina o anche uno stupro. E tutto questo accade anche di giorno, nei parchi o nelle zone meno frequentate. È il nuovo volto dell’Italia, che da 15 anni a questa parte è cambiata in peggio, come può testimoniare l’ultima vittima di un lungo elenco, malmenata per una rapina poche centinaia di euro.

Si tratta di un 46enne di Bologna, che sabato sera verso mezzanotte stava rincasando. In zona Mercato Albani alla Bolognina è stato raggiunto da due soggetti nordafricani, che con una scusa hanno attaccato bottone. Ma è stato un attimo affinché quella situazione di potenziale pericolo si trasformasse in un’aggressione vera e propria: gli hanno bloccato il passaggio, gli hanno rubato il cellulare e a quel punto lo hanno massacrato di botte con calci e pugni dopo essere stato immobilizzato. Uno dei due aggressori gli ha perfino morso un orecchio. I due stranieri si sono poi allontanati rapidamente facendo perdere le loro tracce, ma è probabile che già nelle prossime ore, anche grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di chi ha assistito al pestaggio, e ha chiamato i soccorsi, vengano identificati.

Hanno agito senza essere travisati, quella zona è ricca di impianti di sorveglianza e probabilmente gli investigatori sanno già dove andare a cercare. La vittima è stata trasportata in ospedale con vari traumi al volto e profonda ferita alla mano sinistra, ma non è in pericolo di vita. Il telefono quasi sicuramente è stato rivenduto rapidamente, è quasi impossibile che i due lo abbiano ancora con loro, considerando che è localizzabile anche da spento. “Dei miglioramenti ci sono stati e le forze dell’ordine sono sempre più presenti. Ma qui c’è bisogno di ancora più impegno: a mezzanotte, per queste vie, potrebbero anche rientrare a casa delle famiglie con bambini o dei giovani. E se i due malviventi fossero stati armati? Come sarebbe andata questa storia?”, è la domanda che si pone una residente con Il Resto del Carlino, ma che si fanno anche tutti gli altri, stanchi di vivere in ostaggio della criminalità.