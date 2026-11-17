Si abbassa sempre di più l’età media degli uomini che commettono violenze sulle donne, ma anche le giovani denunciano prima. Poi un dato, letto come positivo dagli osservatori: le donne straniere che denunciano abusi sono aumentate del 10 per cento in un anno. I vertici del Tribunale forniscono i numeri relativi al 2026 (periodo fra il primo ottobre 2025 e il 30 settembre 2026) sui reati di genere. Si tratta di violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia e stalking, tutti a danno di maggiorenni.

Le sentenze emesse in totale - dal gup e in dibattimento - sono 1.279 (+10% rispetto al 2025): si celebrano più processi, che vuol dire denunce più numerose. Sul totale di sentenze, il 65 per cento di quelle del gup sono di condanna (-2%) così come il 57 per cento di quelle in dibattimento. In tutto nel 2026 sono stati inflitti per i reati di genere 796 anni di carcere (+6% sul 2025). «La percentuale maggiore di assoluzioni - avverte il presidente del Tribunale, Fabio Roia - si registra quando il procedimento ha una durata superiore ai tre anni. Inoltre una eccessiva durata dei procedimenti costituisce» una forma «di vittimizzazione secondaria nei confronti della parte lesa». Ma i dati sulla durata dei procedimenti «sono positivi - continua Roia - nonostante le gravi carenze di personale». Nel periodo considerato l’85 per cento dei dibattimenti si è concluso nei tre anni, dal gip-gup il 91 per cento entro un anno. Spiega Enza Maccora, presidente della sezione gip-gup: «C’è stato un forte aumento delle misure cautelari, a tutela della sicurezza della vittima. Qui provvediamo quasi in tempo reale, nel giro di due giorni». Nel 2026 sul totale di 3.116 misure, il 43,6 per cento è per violenze di genere. Anche la giustizia riparativa, segnala Maccora, ha avuto una importante applicazione in questo settore. L’età di imputati, ma anche di vittime, è in costante diminuzione. Tra i condannati, il 60 per cento ha un’età fra i 18 e i 41 anni. Mentre tra le persone offese sono in aumento le giovani donne fra i 18 e i 35 anni. «Colpisce - sottolinea Elisabetta Canevini, presidente della Quinta sezione penale, specializzata in crimini di genere - l’età sempre più bassa degli imputati e la loro mancanza di consapevolezza degli atti commessi. E c’è una involuzione in tal senso, basti leggere i contenuti social su questi argomenti». Roia: «Permangono una mentalità machista e un modello patriarcale trasmesso ai giovani. Per questo serve un patto tra famiglie e scuola, con una educazione affettiva o sessuale adeguata». Poi le nazionalità registrate. Il 63 per cento delle vittime è di nazionalità italiana e lo è il 54 per cento dei condannati. «Uno scostamento - precisa Canevini - che significa donne abusate in relazioni con uomini stranieri». Le donne straniere coinvolte sono aumentate del 10 per cento, peruviane ed egiziane in testa. «Un dato positivo - conclude Roia - che indica la maggiore emersione del fenomeno».