Roma, pirata in monopattino uccide un uomo sulla ciclabile

È morto in ospedale dopo essere stato travolto da un monopattino mentre passeggiava sulla pista ciclabile del quartiere Prati, a Roma. Il fisico e ricercatore Roberto Cervellati, che ha guidato la missione italiana dell’Enea in Antartide, stava per compiere 93 anni. Nell’incidente ha riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo. È deceduto il giorno dopo al Policlinico Gemelli. Dopo averlo travolto, la persona che guidava il monopattino elettrico non si è fermata a soccorrerlo ed è fuggita.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì. Cervellati stava camminando in viale Angelico, all’altezza del civico 70, non lontano dalla sua abitazione. Era sulla corsia dedicata alle biciclette quando il monopattino lo ha investito, facendolo cadere a terra. Subito soccorso, le sue condizioni sono apparse gravi e si sono aggravate dopo il ricovero fino al decesso, sopraggiunto sabato. Ora è caccia al pirata della strada che dopo l’incidente è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sull’incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza che siano di aiuto per identificare il conducente del mezzo e ricostruire la dinamica della tragedia. I vigili urbani stanno cercando di capire se il monopattino fosse a noleggio o di proprietà, e se avesse una targa. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Una giungla, quella dei monopattini elettrici, che continua nonostante le modifiche introdotte dal nuovo codice della strada, che ne consente la circolazione sulle corsie ciclabili all’interno dei centri abitati, fissando a 20 km/h il limite di velocità sulle strade urbane e a 6 km/h nelle aree pedonali o tratti promiscui con i pedoni.

Cervellati era una figura di primo piano nella storia delle spedizioni scientifiche in Antartide. Aveva guidato la missione italiana nel continente polare e partecipato a sette spedizioni, anche come capo missione. Nel Programma nazionale di ricerche in Antartide aveva ricoperto incarichi di coordinamento scientifico e responsabilità operative, raccordando le esigenze dei ricercatori con l’organizzazione logistica delle campagne in un ambiente segnato da isolamento e condizioni climatiche estreme.