Roma, si costituisce il pirata che ha travolto il fisico Cervellati. È un 51enne

Si è costituito il presunto responsabile dell’investimento mortale di Roberto Cervellati, il fisico ed ex ricercatore dell’Enea travolto da un monopattino elettrico venerdì scorso sulla pista ciclabile di viale Angelico, a Roma. Si tratta di un uomo di 51 anni, che intorno alle 12 di oggi si e’ presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri Roma Trastevere. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità. Sulla vicenda indaga la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il pubblico ministero Andrea D’Angeli, titolare dell’inchiesta, disporrà nei prossimi giorni l’autopsia per accertare le cause del decesso e ricostruire le conseguenze dell’impatto. Cervellati, 93 anni, era stato trasportato al policlinico Agostino Gemelli, dove è morto il giorno successivo all’incidente. Fisico ed ex ricercatore dell’Enea, aveva partecipato a diverse spedizioni scientifiche nel continente antartico, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore e capo missione.