“Se si oppone, ci penso io con due colpi”. L’orrore sulla pakistana che rifiuta le nozze

È finito l’incubo di una ragazza di 18 anni, arrivata a compiere atti di autolesionismo a causa delle continue pressioni subite in casa. La giovane, di nazionalità pakistana, era già stata promessa in sposa dai genitori a un cugino, di qualche anno più grande, ma lei non intendeva piegarsi a quel matrimonio combinato.

Fondamentale l’aiuto delle docenti, che hanno saputo riconoscere i segnali di profonda sofferenza della ragazza e sono intervenute, dandole pieno sostegno.

Il fatto, stando a quanto riferito da Il Giorno, si è verificato a Seregno, nella provincia di Monza. A quanto pare i genitori della ragazza pianificavano il suo destino da quando lei aveva 13 anni, arrivando addirittura a ricattarla: “Potrai studiare e fare quello che vorrai, ma solo se sposi lui”. Il matrimonio era tassativo, ma lei non intendeva sottostare a questa imposizione.

La sua sofferenza era arrivata a tal punto da spingerla a compiere atti di autolesionismo, coincisi con un incremento delle pressioni. La famiglia era più che mai intenzionata a farla sposare con il cugino di 21 anni. Nel 2022 le erano state prese le misure per il vestito e si parlava di preparativi, nel 2023 c’era stato il matrimonio della cugina, evento che le aveva fatto capire che presto sarebbe stato il suo turno. Da qui gli atti commessi su se stessa.

Ad accorgersi del dolore e della paura della giovane sono state le insegnanti, che hanno cercato di farla parlare. La 18enne si è confidata con le docenti, spiegando loro cosa i suoi genitori, appoggiati dal fratello maggiore, intendevano fare di lei. Da qui la segnalazione ai servizi sociali e poi le indagini, che hanno permesso di ricostruire la situazione familiare.

Genitori e fratello, accusati di tentata induzione al matrimonio, dovranno presentarsi in un’aula del tribunale di Monza, dove venerdì comincerà il processo a loro carico.

La giovane, che adesso risiede in una comunità protetta, è affiancata dal Comune, che si è costituito parte civile. “Io non sarei riuscita a sottrarmi, avevo tutti contro, anche mia zia che vive a Londra. Mi dispiace per i miei familiari che mi hanno sempre trattato come una principessa e di sottrarmi alla cultura del mio Paese di origine, ma io non accetto un matrimonio combinato”, ha spiegato la 18enne.

Spaventose le parole attribuite al padre, che portano alla memoria terribili fatti di cronaca. Secondo quanto riferito dalla ragazza, l’uomo sarebbe arrivato a dire: “Se si oppone chiama me... ci penso io con due colpi. Non importa se vado in carcere”.