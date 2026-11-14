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Milano

Sembrava un malore, era un omicidio: dietro la morte del 92enne due egiziani finti carabinieri

L’autopsia ha trovato una frattura cranica incompatibile con una caduta. La Mobile è arrivata a due uomini legati alla rete di truffatori. Pochi giorni erano stati arrestati per un colpo simile, ma poi erano tornati liberi

Paola Fucilieri
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Novantadue anni, una casa in via Muratori, nessuno con cui dividerla. Quando il 27 ottobre lo hanno trovato riverso sul pavimento, il copione sembrava già scritto: un anziano solo, un malore, una caduta. Una morte da manuale, di quelle che a Milano si archiviano in un paio di righe.

Qualcosa però non tornava. In casa alcune suppellettili erano fuori posto e il disordine non sembrava quello di una vita da solo. “C’erano elementi che ci facevano pensare che qualcuno fosse entrato”, spiega Emanuele Fattori, dirigente della Squadra mobile. L’autopsia ha poi confermato i sospetti: l’anziano aveva una frattura cranica “importante, incompatibile con un semplice malore e con la caduta che ne sarebbe seguita”.

A quel punto il caso è diventato un’indagine per omicidio. Gli investigatori hanno lavorato a ritroso sulla dinamica e sono arrivati a due cittadini egiziani. Secondo la ricostruzione della Mobile fanno parte della solita rete di truffatori con base a Napoli, quella dei finti carabinieri: telefonate, divise evocate, la scusa di un controllo per farsi aprire la porta da chi è troppo anziano per dubitare.

Anche in via Muratori lo schema sarebbe stato questo. Uno dei due faceva da palo in strada, l’altro è entrato nell’appartamento. Gli investigatori ritengono che a un certo punto il 92enne abbia capito che quel carabiniere non era un carabiniere. E per questo sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente.

Il dettaglio più amaro riguarda il passato recente dei due. Pochi giorni fa erano stati arrestati a Varese per un furto in abitazione messo a segno con la stessa tecnica. Dopo l’udienza di convalida erano stati rimessi in libertà.

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