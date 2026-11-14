Sembrava un malore, era un omicidio: dietro la morte del 92enne due egiziani finti carabinieri

Novantadue anni, una casa in via Muratori, nessuno con cui dividerla. Quando il 27 ottobre lo hanno trovato riverso sul pavimento, il copione sembrava già scritto: un anziano solo, un malore, una caduta. Una morte da manuale, di quelle che a Milano si archiviano in un paio di righe.

Qualcosa però non tornava. In casa alcune suppellettili erano fuori posto e il disordine non sembrava quello di una vita da solo. “C’erano elementi che ci facevano pensare che qualcuno fosse entrato”, spiega Emanuele Fattori, dirigente della Squadra mobile. L’autopsia ha poi confermato i sospetti: l’anziano aveva una frattura cranica “importante, incompatibile con un semplice malore e con la caduta che ne sarebbe seguita”.

A quel punto il caso è diventato un’indagine per omicidio. Gli investigatori hanno lavorato a ritroso sulla dinamica e sono arrivati a due cittadini egiziani. Secondo la ricostruzione della Mobile fanno parte della solita rete di truffatori con base a Napoli, quella dei finti carabinieri: telefonate, divise evocate, la scusa di un controllo per farsi aprire la porta da chi è troppo anziano per dubitare.

Anche in via Muratori lo schema sarebbe stato questo. Uno dei due faceva da palo in strada, l’altro è entrato nell’appartamento. Gli investigatori ritengono che a un certo punto il 92enne abbia capito che quel carabiniere non era un carabiniere. E per questo sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente.

Il dettaglio più amaro riguarda il passato recente dei due. Pochi giorni fa erano stati arrestati a Varese per un furto in abitazione messo a segno con la stessa tecnica. Dopo l’udienza di convalida erano stati rimessi in libertà.