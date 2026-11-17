Un semplice controllo a bordo di un treno regionale si è trasformato in un episodio di violenza nei confronti di una poliziotta della Polfer. L’episodio si è verificato a Bergamo e si è concluso con l’arresto di un cittadino straniero di nazionalità ghanese.

Stando a quanto riportato, il fatto si è verificato nel pomeriggio di sabato 14 novembre, intorno alle 12.30, quando il capotreno di servizio su un convoglio proveniente da Treviglio ha contattato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di un soggetto sprovvisto di biglietto che rifiutava di fornire le proprie generalità.

Una volta che il treno si è fermato alla stazione di Bergamo, si sono avvicinati degli agenti della Polfer per provvedere all’identificazione, ed è stato a questo punto che il ghanese ha cominciato a creare disordini. Deciso a non farsi identificare, lo straniero ha tentato di fuggire durante il tragitto verso gli uffici della polizia. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, ha reagito con violenza, finendo con l’avventarsi contro una poliziotta. Durante la colluttazione, infatti, è addirittura arrivato a mordere, azzannandola al ginocchio.

La situazione è degenerata a tal punto che si è reso necessario anche l’intervento degli agenti della questura di Bergamo.

L’esagitato, risultato essere un 27enne ghanese irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza e lesioni personali aggravate. Il fermo è stato convalidato con la misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.

Quanto all’agente donna, le sue ferite sono state giudicate guaribili in sette giorni.