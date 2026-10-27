Studentessa della Iulm denuncia stupro

Un’altra studentessa aggredita sessualmente a Milano, dopo il caso della universitaria tedesca in Erasmus violentata nei pressi del parco Trotter alcuni giorni fa. Ieri invece una 19enne, che frequenta l’università Iulm, ha denunciato una violenza sessuale.

L’aggressione è avvenuta poco dopo le 16 a Cadorna. La ragazza si trovava nel mezzanino insieme a un’amica, con l’intenzione di comprare le sigarette. All’improvviso uno sconosciuto l’ha assalita. L’uomo, poi descritto dalla vittima come di colore e con la barba, l’ha trascinata in un bagno del mezzanino della stazione della metropolitana. Lì l’aggressore ha tolto con la forza i pantaloni alla giovane e l’ha violentata.

Poco dopo, sotto choc, la 19enne ha preso la metro per tornare, sempre con l’amica, verso l’università. E lì, in via Pietro Filargo all’altezza del civico 20, di fronte all’ateneo, sono intervenuti i soccorsi. La vittima è stata aiutata da alcune persone presenti, che hanno chiamato l’ambulanza e il 112. Sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura.

Poco dopo le 17 la ragazza è stata portata in ambulanza in codice giallo all’Svs della clinica Mangiagalli, dove è stata presa in carico degli specialisti anti violenza. Gli investigatori sono al lavoro per trovare l’aggressore. Sono attesi i risultati degli esami clinici e la polizia ascolterà, oltre alla vittima, l’amica che era con lei. Saranno inoltre sentiti gli altri testimoni che si trovavano nella stazione di Cadorna e saranno scandagliati i video delle telecamere di sorveglianza della metropolitana. Da lì potrebbero emergere le immagini dello sconosciuto.

Per la violenza di via Giacosa invece, avvenuta all’alba del 15 ottobre, i carabinieri hanno fermato pochi giorni fa il presunto responsabile. Si tratta di un cittadino peruviano di 31 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora, fermato con l’accusa di avere abusato di una 21enne tedesca, studentessa in Erasmus. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere, mentre seguiva la vittima poco prima dei fatti.