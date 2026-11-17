Officina abusiva trasformata in base dello spaccio a Velletri, vicino Roma. I carabinieri hanno dato esecuzione a un' ordinanza che dispone 17 misure cautelari (5 arresti in carcere, 5 ai domiciliari, 5 sottoposti all'obbligo di dimora e 2 all'obbligo di presentazione in caserma). Dalle indagini dei militari della compagnia di Velletri � emersa l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Velletri, Lariano e il nord pontino, con modalit� organizzate e strutturate, caratterizzato da una precisa suddivisione dei compiti tra i vari sodali: alcuni organizzavano gli incontri per la consegna della droga mentre altri della gestione della logistica. Il gruppo utilizzava un'officina abusiva per lo stoccaggio e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, nonch� al coordinamento delle attivit� di spaccio. Nel corso delle operazioni e dell'attivit� investigativa sono stati eseguiti 9 arresti in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo e una "pen gun", (ossia un'arma da fuoco di piccole dimensioni camuffata per sembrare una comune penna) che pu� a esplodere singoli colpi calibro 9x21, insieme a centinaia di cartucce e proiettili. 7 OTTOBRE 2026. ANSA/CARABINIERI + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

Uno scippo in strada - un odioso e comune reato in genere commesso ai danni dei più fragili - si trasforma in tragedia. È morta questo pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maria Vittoria di Torino una donna di 92 anni rimasta gravemente ferita ieri nel quartiere San Donato.

L’anziana è rimasta vittima di un uomo in bicicletta, che le ha strappato la borsetta e la collanina. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce e lasciando la donna agonizzante per terra. Era caduta a terra battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Il decesso, a quanto si apprende, è avvenuto a causa di un’emorragia cerebrale.

L’episodio è avvenuto in via Scrina. Soccorsa dal personale del118, è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. A chiamare i carabinieri sono stati sono stati i medici dell’ospedale. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma della compagnia Torino San Carlo: gli investigatori stanno esaminandole immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare il rapinatore e stanno sentendo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Tra questi anche i primi che hanno soccorso l’anziana.