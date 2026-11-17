Uno scippo in strada - un odioso e comune reato in genere commesso ai danni dei più fragili - si trasforma in tragedia. È morta questo pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maria Vittoria di Torino una donna di 92 anni rimasta gravemente ferita ieri nel quartiere San Donato.
L’anziana è rimasta vittima di un uomo in bicicletta, che le ha strappato la borsetta e la collanina. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce e lasciando la donna agonizzante per terra. Era caduta a terra battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Il decesso, a quanto si apprende, è avvenuto a causa di un’emorragia cerebrale.
L’episodio è avvenuto in via Scrina. Soccorsa dal personale del118, è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. A chiamare i carabinieri sono stati sono stati i medici dell’ospedale. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma della compagnia Torino San Carlo: gli investigatori stanno esaminandole immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare il rapinatore e stanno sentendo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Tra questi anche i primi che hanno soccorso l’anziana.