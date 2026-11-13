Tragedia a Roma, 15enne suicida. “Voleva cambiare sesso. Istigata”

Ha deciso di farla finita a 15 anni, gettandosi dal quinto piano del palazzo dove viveva a Roma nord con i genitori. È accaduto mercoledì all’ora di pranzo, dopo essere rientrata da scuola. Lì dove ora i magistrati della Procura capitolina, che hanno avviato un’indagine per istigazione al suicidio, cercano i motivi che possano aver spinto l’adolescente a togliersi la vita. L’ipotesi, infatti, è che qualcuno possa avere preso di mira la ragazza, che potrebbe essere stata oggetto di episodi di bullismo. Non era la prima volta che la 15enne tentava di farsi del male, aveva già mostrato segni di autolesionismo in passato. Stava attraversando un periodo delicato, legato al suo desiderio di intraprendere un percorso di transizione di genere. Lo hanno raccontato i genitori agli agenti del commissariato Flaminio, confidando di aver colto in più occasioni la sofferenza della figlia, la sua angoscia quando tornava da scuola. Una famiglia normale, di lavoratori, che aveva accettato la decisione della ragazza. Un percorso non facile, pieno di insidie per una 15enne, che potrebbe non averne retto il peso. L’inchiesta, coordinata dal pm Antonio Clemente che ha già disposto l’autopsia, è al momento contro ignoti. Si cerca di ricostruire le ultime ore di vita della studentessa e il contesto in cui viveva anche grazie all’analisi del suo cellulare, analizzando chat e messaggi, per capire se dietro la sua morte ci siano responsabilità di altre persone. Prima di morire la 15enne avrebbe lasciato un biglietto nel quale faceva riferimento ad una persona a cui era particolarmente legata.