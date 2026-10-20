Tredicenne accoltellato dopo una lite: due fermati

Una lite tra giovanissimi è degenerata in una violenta aggressione con un coltello da parte di un adulto; il bilancio è di un 13enne in prognosi riservata. È quanto avvenuto nella serata di sabato 17 ottobre a Marcianise (Caserta) nel parcheggio del Centro Commerciale Campania, una vasta area che nel weekend si trasforma in un punto di aggregazione per famiglie e tantissimi giovani provenienti dall’hinterland casertano e napoletano. I carabinieri hanno fermato per tentato omicidio due uomini, di 34 e 20 anni, residenti a Caivano (Napoli), intervenuti a difesa dell’altro minore con cui il 13enne aveva litigato. La vittima, che ha ricevuto una coltellata che gli ha perforato il polmone, risiede in un comune dell’area nord di Napoli, così come il secondo minore coinvolto. Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, i due 13enni hanno iniziato a discutere in modo animato per motivi banali, probabilmente perché uno prendeva in giro l’altro all’interno del Centro Commerciale; l’episodio è accaduto intorno alle 22.30, quando i negozi erano ormai chiusi ed era rimasto attivo solo il multi-cinema. I due minori si sono poi spostati verso l’esterno del Centro, dove potrebbe esserci stata una rissa, o comunque la partecipazione di altri minori che erano con i due litiganti; su questo punto proseguono le indagini dei militari. Quel che poi è emerso è che il minore che ha litigato con il 13enne ha chiamato dei parenti di Caivano, un 34enne e un 20enne già noti alle forze dell’ordine; una volta arrivati i due hanno aggredito il 13enne e uno dei due, probabilmente il 34enne, ha estratto un coltello colpendo la vittima al torace. Le prime chiamate ai carabinieri sono arrivate intorno alle 23, fatte da amici del 13enne; quest’ultimo è stato condotto in auto da parenti di alcuni amici all’ospedale di Frattamaggiore, quindi al Santobono dove è stato operato d’urgenza.

I carabinieri intanto raccolto testimonianze, tra cui quella della vittima, e analizzato immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, identificando i due aggressori, che sono stati fermati e condotti al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sulla vicenda è intervenuto il vice coordinatore della Lega in Campania Severino Nappi, che ha chiesto «il massimo della pena da scontare interamente in cella per le due bestie che hanno accoltellato il ragazzo».